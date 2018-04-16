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В Морском культурном центре г. Новороссийска прошел заключительный концерт ежегодного музыкального абонемента Детской музыкальной школы №1 имени А.С. Данини «В музыку – с радостью». Концерт «Пусть сердца музыка коснется» был посвящён творчеству камерного оркестра «Camerata Anima».

На концертах «Camerata Anima» - ни одного свободного места, ведь камерный оркестр пользуется большой популярностью среди жителей города-героя. Оркестру более 10 лет и он регулярно занимает призовые места в краевых и региональных конкурсах. Классика, современная музыка и джаз – все произведения исполняются оркестром виртуозно, а всё потому что возглавляет его заслуженный работник культуры России – Виноградова Н. В.

На концерте прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов: «Интермеццо» П. Масканьи, «Экспромт» Я. Сибелиуса, «Марш» В. Гаврилина, «Миллионер и надежды богачей» Ч. Чаплина, «Обещание» Р. Ловланда.

Юный солист, лауреат зональных крнкурсов – Ким Мирчун (преподаватель А. С. Сальман) исполнил на саксофоне «Тебе» (Ф. Лоуэлл) и «Farewell» (Жд. Уорнер), заслужив отдельной похвалы Натальи Васильевны.

Камерный оркестр исполнил «Мелодию дождей», «Le mont «Saint Michel» и «Ave Maria» Владимира Коровицына. Произведения лауреата Международных конкурсов, члена Союза композиторов России часто звучат в программах «Camerata Anima».

В завершении концерта прозвучала «Полька-галоп» А. Петрова, перенёсшая гостей вечера в атмосферу гусарского бала XIX века. Несмолкаемые аплодисменты оркестру и цветы, цветы, и ещё раз цветы Наталье Виноградовой!

Источник: Управление культуры г. Новороссийска