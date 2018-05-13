Археологи нашли бронзовый шлем греческого воина на раскопках в Тамани

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Ученые Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове обнаружили греческий бронзовый шлем коринфского типа — такие шлемы носили воины во времена классической Греции, именно в них скульпторы изображали Перикла и богиню Афину.

И это первая подобная находка в Северном Причерноморье.

«Шлем относится к коринфскому типу, группе «Гермиона» и датируется первой четвертью V века до нашей эры. Единственный подобный шлем на территории бывшей Российской империи был найден в середине XIX века в Киевской губернии в кургане у села Ромейковка. В греческих городах Северного Причерноморья подобные шлемы ранее не встречались», — говорит руководитель экспедиции Роман Мимоход.

Сочинская экспедиция Института археологии под руководством Мимохода уже третий год проводит раскопки некрополя «Волна-1», который находится в четырех километрах к северу от поселка Волна у подножия горы Зеленская в юго-западной части Таманского полуострова. Это поселение возникло в период позднего бронзового века и было достаточно крупным для своего времени. Со второй четверти IV века до нашей эры и до VI веках до нашей веры, в период колонизации Северного Причерноморья здесь существовал греческий полис. За время работы экспедиции было исследовано более 600 захоронений жителей этого полиса.

Автор Роман Алексеевич Мимоход,

руководитель Сочинской экспедиции ИА РАН, кандидат исторических наук