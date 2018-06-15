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Сергей Шнуров о пенсионном возрасте

Новое стихотворение Сергей Шнуров опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Пенсионный возраст, как морковка, 
Перед осликом, что кружит у колодца. 

Стоит напомнить, что ранее СМИ сообщали о планах правительства увеличить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 63 у женщин. 

Здесь нужна какая-то сноровка, 
Чтоб не забухать, не заколоться. 
Пенсионный возраст, как морковка, 
Перед осликом, что кружит у колодца. 
Не достичь его, как горизонта. 
Ты к нему, а он совсем не ближе. 
Не спасёт позитивизм Огюста Конта. 
Дайте водки и две пачки сижек. 
Пьяненький уже сижу у сквера. 
Жизнь прекрасна, хоть не умирай! 
Пенсионный возраст это вера, 
Как загробный мир, как ад и рай! 
Пенсионный возраст это идол, 
Образ, а под красками - фанера. 
Может есть, но я давно не видел, 
Не во сне, а наяву пенсионера.

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Категория: Новости / Культура

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