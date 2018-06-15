Сергей Шнуров о пенсионном возрасте

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Новое стихотворение Сергей Шнуров опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Стоит напомнить, что ранее СМИ сообщали о планах правительства увеличить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 63 у женщин.

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.