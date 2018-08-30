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Краснодарский край лидирует в голосовании за любимые школы

В преддверии 1 сентября более чем в 60 регионах России стартовала акция «Магнит Знаний!».

Жители участвуют в народном рейтинге школ.

Учебные заведения, выбранные ими, получат дополнительные возможности для развития.

Всего розничная сеть выделит около 13,5 млн. руб. на поддержку лидеров рейтинга.

За неделю россияне отдали более 500 000 голосов за любимые школы, а количество просмотров страниц сайта https://magnitznaniy.ru/school/rating  превысило один миллион.

Источник: magnitznaniy@icomm.pro

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Категория: Новости / Образование

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