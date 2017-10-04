Две школы из Новороссийска вошли в число 500 лучших школ России

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Ежегодный перечень 500 лучших школ России опубликован проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». В перечень вошли школы, показавшие наиболее высокие результаты по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. Сообщает Пресс-служба МИА «Россия сегодня».

Город-герой Новороссийск представлен двумя учебными заведениями. Школой №40 и Технико-экономическим лицеем. Стоит отметить, что Краснодарский край представлен в списке 500 лучших 9 школами.

В этом году в перечень попали школы из всех регионов России, оценивались также и сельские школы, в том числе с Дальнего Востока и из Чукотки. В 2017 году увеличилось число сельских школ, вошедших в него.