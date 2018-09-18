Сотрудники учреждений УФСИН рассказали учащимся колледжа о службе в УИС

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Сотрудники отделов кадров двух исправительных учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю встретились с юношами допризывного возраста, проходящими обучение в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже.

Представители пенитенциарных учреждений проинформировали учащихся колледжа об условиях приема на службу в уголовно-исполнительную систему и правилах поступления в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России. Молодым людям рассказали о существующих социальных гарантиях для сотрудников УИС, возможности получения бесплатного высшего образования и гарантированного трудоустройства после завершения учебы. Особо было подчеркнуто, что для службы в территориальных органах уголовно-исполнительной системы вузы ФСИН России готовят квалифицированных специалистов самых разных профессий.

Учащиеся колледжа смогли задать сотрудникам УФСИН вопросы по поводу требований, предъявляемых к состоянию здоровья, физической и психологической подготовке кандидатов на поступление в учебные заведения ФСИН России. Ребятам порекомендовали хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Все эти факторы будут учтены приемной комиссией.

В конце встречи юноши получили памятки с подробной информацией о вузах ФСИН России.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю