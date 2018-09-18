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Сотрудники учреждений УФСИН рассказали учащимся колледжа о службе в УИС

Сотрудники отделов кадров  двух исправительных учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю  встретились  с юношами допризывного возраста, проходящими обучение  в Усть-Лабинском социально-педагогическом колледже.

Представители пенитенциарных учреждений проинформировали  учащихся колледжа  об условиях  приема на службу в уголовно-исполнительную систему и   правилах поступления в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России.  Молодым людям  рассказали о существующих социальных гарантиях для сотрудников УИС, возможности  получения бесплатного высшего образования и гарантированного трудоустройства после завершения учебы. Особо было подчеркнуто, что для службы в территориальных органах уголовно-исполнительной системы вузы ФСИН России готовят квалифицированных специалистов самых разных  профессий.

Учащиеся колледжа смогли задать сотрудникам УФСИН вопросы по поводу  требований, предъявляемых  к состоянию  здоровья, физической и психологической подготовке кандидатов на поступление в учебные заведения  ФСИН России.   Ребятам  порекомендовали  хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Все эти факторы будут учтены приемной комиссией.

В конце  встречи  юноши получили памятки с подробной информацией о вузах ФСИН России.  

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Образование

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