Визит Путина в Сербию принёс Горному университету два договора

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Санкт-Петербургский Горный университет заключил меморандумы о стратегическом сотрудничестве с компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), а также Белградским университетом.

Подписание документов состоялось в рамках визита на Балканский полуостров президента России Владимира Путина.

В пятницу, 18 января первый проректор старейшего технического вуза нашей страны Наталья Пашкевич и ректор Белградского университета Иванка Попович подписали договор о сотрудничестве. Стороны достигли соглашения о совместных научных исследованиях, программах повышения квалификации, а также обмене студентами и преподавателями.

Сегодня в Горном учатся 11 студентов из Сербии (ещё 8 человек – на подготовительном отделении). Десять из них поступили в вуз 4 года назад по инициативе руководства АО «Нефтяная индустрия Сербии», которая занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом углеводородов в этой стране. Топ-менеджмент компании заинтересован в подготовке кадрового резерва и считает необходимым развивать партнёрские отношения с петербургским университетом.

«НИС и Горный университет намереваются продолжить взаимовыгодное стратегическое сотрудничество и развитие международных связей в сфере образования и научной деятельности. Мы планируем пропагандировать изучение русского языка в Сербии, заниматься подготовкой квалифицированных кадров и развивать совместные научные исследования, в том числе в рамках нашего проекта «Энергия знаний», - отметил генеральный директор «Нефтяной индустрии Сербии» Кирилл Тюрденев в ходе подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве с вузом, которое состоялось накануне, 17 января.

Квоты для иностранных студентов сегодня распределяет Россотрудничество. Его глава Элеонора Митрофанова неоднократно посещала Горный университет, знакома с инфраструктурными возможностями вуза и уровнем профессорско-преподавательского состава. Она входила в состав российской делегации, посетившей Белград, а одной из тем её переговоров с руководством Министерства образования, науки и технологического развития Сербии стало именно увеличение квот для студентов из этого государства.

«Популяризация российского образования за рубежом, безусловно, повышает авторитет России в мире, помогает позиционировать нашу страну, как государство с высоким экономическим и культурным потенциалом. Кроме того, оба этих договора позволят подписавшим их сторонам получить и несомненную практическую пользу – повысить уровень подготовки кадров и качество профильного образования за счёт повышения академической мобильности», - подчеркнул декан нефтегазового факультета Горного университета Дмитрий Петраков, подводя итоги рабочего визита на Балканы.

Отметим, что «Нефтяная индустрия Сербии» - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Кроме того, это один из крупнейших отечественных экспортеров. Мажоритарный акционер НИС - российская «Газпром нефть», владеющая 56,15% акций, 29,87% её акционерного капитала принадлежит Сербии.

Источник: пресс-служба Горного университета