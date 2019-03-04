Более 2700 студентов приняли участие в зимних школах олимпиады «Я – профессионал»

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2710 финалистов олимпиады «Я – профессионал» посетили 24 зимние школы по 46 направлениям состязаний в рамках масштабной образовательной программы проекта. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Зимние школы прошли в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре, а принять участие в них могли студенты, показавшие высокие результаты на отборочном этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. Всего на каждую школу организаторы приглашали от 100 до 150 участников.

«В этом году мы значительно расширили линейку профильных зимних школ. В первом сезоне организаторы провели 11 школ по 22 олимпиадным направлениям, а этой зимой – 24 форума по 46 направлениям. Это значительный результат для нас! Интерес к школам тоже возрос: в прошлом году ребята подали чуть больше 2000 заявок на участие, а в этом году уже 5000», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«В этом году лекции и мастер-классы для участников зимних школ провели более 340 спикеров – ведущие отраслевые эксперты, представители передовых российских компаний, банков и учебных учреждений. В прошлом году их было чуть более 200. Мы приглашаем лучших специалистов-практиков, чтобы обучение было максимально прикладным, а у молодых людей была возможность узнать о выбранной профессии как можно больше», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Программа каждой школы была разработана в партнерстве с вузами-организаторами олимпиады и лидирующими компаниями страны, поэтому основной акцент в ней сделан на практико-ориентированность. Например, в подготовке школы по программированию принял участие Яндекс, по экономике – Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – Банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, а по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания.

Перед участниками выступили такие ведущие эксперты в различных профессиональных областях, как президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании Дмитрий Пумпянский, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерия Заболотная и другие.

В конце марта будут подведены итоги проекта, а в апреле состоится торжественная церемония награждения золотых медалистов. Всего за призы в финале борются 25 117 студентов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году (9865 человек в 2017/2018 учебном году). В 2018–2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди будут включены в Национальную базу «Я – профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»