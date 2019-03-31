Губернатор надеется, что у кубанцев короткая память

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Через год о губернаторских обещаниях забудут. А, значит, смело можно давать новые.

«Всякая ложь не от истины» (1 Иоанна 2:21)

Каждый раз когда выдающийся деятель кубанской современности, по совместительству губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, говорит о замечательности текущего момента и о еще более шикарных перспективах, у возникает один вопрос: о каком конкретно регионе мира он говорит? Потому как к Краснодарскому краю рисуемая губернатором картинка вряд ли применима.

Вспомним обещание, данное президенту, вдвое увеличить объем валового регионального продукта. Понятно, что это блеф (с госдолгом края бы справиться, который совсем незначительно уменьшился с изначальных 145 миллиардов).

Разговоры о триллионе рублей инвестиций, согласно многочисленным подписанным соглашениям на инвестиционных форумах за последние годы? Где сотни новых производств и сотни тысяч новых рабочих мест?

Минимальнейший уровень безработицы? Ну, да, в службах занятости полно «заманчивых» предложений на зарплату в 10 тысяч руб, а раз никто ими не интересуется, значит и безработицы нет. Это какая-то генно-модифицированная логика. Разве не так?

Когда Вениамин Иванович, с сотен краевых трибун, расположенных как в краевом центре, так и в станицах и даже на хуторах, в очередной раз фантазирует о грядущем, он хоть сам в это верит? Или просто надеется, что память жителей края имеет краткосрочный характер, и любая бравая информация о предстоящих свершениях в головах кубанцев на долго не задержится?

Многие уже через месяц о сказанном забывают, ну, а через год так вообще никто ничего из губернаторских обещаний не вспомнит. А, значит, смело можно давать новые.

Возьмем, к примеру, одно из «твердых слов» Кондратьева. Сказанное 8 ноября 2018-го в ходе 15-й сессии ЗСК. Где он в очередной раз подчеркнул, что сохранение темпов роста оплаты труда работникам бюджетной сферы - это одна из важнейших задач на 2019 год. «На эти цели выделят более 4,1 млрд рублей», - заверил краевой лидер.

На той сессии немало говорилось о шикарности предстоящей в 2019 году жизни. «По прогнозам, в 2019 году размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в крае составит 30 тыс. 450 рублей».

И главные слова Кондратьева (почему их не высекли на граните или не отлили в чугуне – ведь губернаторское слово твердое) посвящались, конечно же работникам социальной сферы.

«Зарплата педагогов, работников культуры, соцработников после Нового года должна составлять 100%, а врачей — 200% к средней заработной плате по региону», - забил гвоздь в нынешнюю учительскую нищету губернатор.«С начала реализации президентских Указов 2012 года на повышение средней зарплаты педагогам, медикам, социальным работникам и работникам культуры в регионе направили 25,8 млрд рублей. В проекте бюджета на 2019 год заложено 2,3 млрд рублей для достижения ожидаемого уровня среднемесячной оплаты труда в регионе. На 2018 год средства на повышение зарплат предусмотрены в полном объеме. В ходе октябрьской сессии ЗСК утвердили выделение дополнительно 739,5 млн. рублей на эти цели», - это цитата из вдохновляющего пресс-релиза губернаторской пресс-службы.

Очевидно, предполагалось, что через годик об этих обещаниях, как всегда забудут. Но тут случилось непредвиденное. Губернатора сильно подставил Президент.

Со времени произнесения главой региона знаковых слов о повышении зарплат учителям прошло не так много времени, и кое-кто из кубанцев обещания Кондратьева еще не успел забыть.

В конце января Путин попросил министра образования Васильевуследить за уровнем зарплат учителей. «По мнению президента, зарплата педагогов не должна быть ниже средней по региону», - дал указание Президент.

Путин во время встречи с Васильевой дважды призвал ее следить за зарплатами учителей. По его мнению, зарплата педагогов не должна быть ниже средней по экономике в регионе и отслеживать ситуацию по ним надо в каждом субъекте РФ.

Ольга Васильева согласилась с Президентом и отметила, что «наши учителя – удивительные люди». Глава государства подчеркнул, что знает об этом, и еще раз напомнил про зарплаты.

«Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите», - сказал Владимир Путин.

«У российского общего образования есть все основания, чтобы войти в десятку лучших в мире», - заверила президента Васильева.

Согласитесь, радостно, когда еще в ноябре прошлого года глава региона Вениамин Иванович озаботился этим же вопросом. Как будто предвидел. И как следует пообещал зарплату учителям поднять. Ну, чтобы кубанская школа «вошла в десятку лучших в мире» еще раньше, чем Россия в целом.

Теперь статистика:

«Средняя зарплата в Краснодаре в 2018 году составляет 44 999 рублей по данным Росстат за период с января по октябрь.

В целом в Краснодарском крае средняя зарплата составила 32 925 рублейза такой же период».

В принципе, по нынешнему состоянию экономики, учительская зарплата с января этого года стала неплохой. Ну, точнее, стала бы… могла бы стать... в теории… предположительно… Но…

Российские министерские чиновники все-таки промониторили зарплату учителей по всем российским регионам. И что оказалось по Краснодарскому краю?

Более трети сотрудников образовательных учреждений Кубани ежемесячно получают на работе менее 15 тысяч рублей. А по общему уровню зарплат педагогов Краснодарский край находится на 47 месте в России! Это у нас в крае? Который локомотив и драйвер всей Российской экономики?

Где гордость страны - образовательный центр «Сириус» и еще подобное строится? Где учителей носят на руках, награждают премиями и овевают опахалами?

«В южном регионе зарплатой более 50 тысяч рублей могут похвастаться менее 4% преподавателей.

В то же время доля сотрудников учреждений образования с официальным заработком выше среднего по краю составляет 26,5%. Усредненный педагог в прошлом году здесь получал 26 742 рубля в месяц»

Выходит, кубанский рулевой, как бы это сказать, чтобы не попасть под закон Клишаса об оскорблении власти? Любитель образов? Трибун? Словесный гандболист, умело «забивающий» красивости практически с любой, даже самой неудобной трибуны?

Вениамину Ивановичу повезло, что со своими твердыми принципами он не оказался на территории древних инков.

Так что Кондратьеву повезло, что он отчитывается перед Пуниным.

Можно было бы посоветовать Вениамину Ивановичу, все же заглянуть в Библию (Пс. 58:13) или народные поговорки можно почитать. К примеру: «Лживое дело хило».

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b961c9f4e008900ad8d1b12/gubernator-nadeetsia-chto-u-kubancev-korotkaia-pamiat-5c940156910fbc00b349dbb8?fbclid=IwAR3Vps7X8Mja0yqiMeU3a5RF8FJDNFu82k4vYUr5eFXBmvRPjFOkdbVqTrw