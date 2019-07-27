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На территории российской военной базы в Абхазии состоялось торжественное открытие детского сада

На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии введено в эксплуатацию детское дошкольное учреждение на 150 мест.

Торжественное открытие детского сада состоялось под аккомпанемент военного оркестра с участием представителей командования ЮВО, высокопоставленных приглашенных лиц и членов семей военнослужащих.

В настоящий момент завершается прием граждан на работу по штатно-должностному расчету учреждения. Приоритет отдается женам военнослужащих, имеющих опыт работы с детьми.

Детский сад находится в 800 м от берега Черного моря, строительство осуществлялось по современным энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Также на территории военного соединения ведется строительство школы для детей военнослужащих.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Образование

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