Скоро в школу? Пора готовиться

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Подготовку к школе надо начинать в первой половине августа. Это нужно, чтобы организм ребенка успел перестроиться с лояльного летнего режима дня на более строгий - учебный. Такое мнение высказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

«На лето у деток режим дня становится более лояльным. Они могут позже засыпать, позже просыпаться. Чем ближе к школе, тем больше мы начинаем подстраивать режим дня к школе. Важно только не делать это сразу, переход должен быть постепенным. Каждый день мы на полчаса сдвигаем режим дня. Начинать надо уже в августе, чтобы постепенно сдвигать режим сна и уменьшать время использование гаджетов», - пояснила психолог.

Вместе со сменой режима дня надо менять отношение к питанию. Дети не должны употреблять еду менее, чем за 3 часа до сна. Также стоит исключить плотную пищу из вечернего рациона. Это нужно, чтобы мозг ребенка настроился на отдых, а не на активацию, которая происходит после еды.

Для более эффективно подготовки ребенка к школе стоит добавить в его жизнь немного спорта. Об этом рассказала Ирина Хвингия.

«Покупать канцелярию и школьную форуму вы все равно будете, а вот о психофизиологической подготовке к школе многие забывают. Как забывают и о физической нагрузке. Понятно, что не надо гнать ребенка в спортзал, но нужно заниматься ходьбой или выбираться на природу с семьей. Это небольшая физическая нагрузка, которая поможет активировать и запустить мозг после летнего расслабления», - рассказала нейропсихолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru