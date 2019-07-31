Минтруд разберется, кому целевое обучение нужнее.

Министерство намерено консолидировать заявки госорганов с указанием необходимых специальностей и количеством бюджетных мест в вузах — и согласовывать итоговое их распределение с Миннауки. Де-факто это ужесточение подхода к обучению целевиков — если до 2019 года им просто отводилась квота в 15% бюджетных мест, то теперь Минтруд намерен увязывать цели обучения с потребностями экономики. При этом ведомства будут сами проводить отбор кандидатов на отведенные им Миннауки целевые места по конкурсу — а студентам-госслужащим увеличат срок обязательной отработки на госслужбе с минимального сейчас года до трех.

Минтруд предлагает ввести новые правила целевого набора в учебные заведения для госслужащих — проект президентского указа об этом и поправки к положению «Об организации целевого обучения кадров для федеральной государственной гражданской службы» опубликованы на regulation.gov.ru.

Если до 2019 года студентам-целевикам,необходимость обучения которых подтверждали госорганы, выделялась общая квота в 15% бюджетных мест, то теперь министерство намерено ужесточить порядок их доступа к такому образованию.

Госорганы должны будут ежегодно формировать заявки на места по направлениям подготовки, которые необходимо установить для чиновников-целевиков, и направлять их в Минтруд — а министерство само будет согласовывать с Миннауки распределение количества мест для обучения таких госслужащих с учетом потребностей экономики в рамках определенной правительством квоты.

Напомним, в 2019 году Белый дом впервые распределил такие квоты — от 10 до 100% бюджетных мест, в зависимости от направления, по 449 специальностям.

За федеральными госслужащими проект закрепляет право на участие в конкурсе на заключение договора о целевом обучении по месту работы — методику проведения таких конкурсов должен утвердить Белый дом, а приоритет получат вошедшие в кадровый резерв.