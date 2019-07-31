Минтруд разберется, кому целевое обучение нужнее.

Министерство намерено консолидировать заявки госорганов с указанием необходимых специальностей и количеством бюджетных мест в вузах — и согласовывать итоговое их распределение с Миннауки. Де-факто это ужесточение подхода к обучению целевиков — если до 2019 года им просто отводилась квота в 15% бюджетных мест, то теперь Минтруд намерен увязывать цели обучения с потребностями экономики. При этом ведомства будут сами проводить отбор кандидатов на отведенные им Миннауки целевые места по конкурсу — а студентам-госслужащим увеличат срок обязательной отработки на госслужбе с минимального сейчас года до трех.
Минтруд предлагает ввести новые правила целевого набора в учебные заведения для госслужащих — проект президентского указа об этом и поправки к положению «Об организации целевого обучения кадров для федеральной государственной гражданской службы» опубликованы на regulation.gov.ru.
Если до 2019 года студентам-целевикам,необходимость обучения которых подтверждали госорганы, выделялась общая квота в 15% бюджетных мест, то теперь министерство намерено ужесточить порядок их доступа к такому образованию.
Госорганы должны будут ежегодно формировать заявки на места по направлениям подготовки, которые необходимо установить для чиновников-целевиков, и направлять их в Минтруд — а министерство само будет согласовывать с Миннауки распределение количества мест для обучения таких госслужащих с учетом потребностей экономики в рамках определенной правительством квоты.
При этом проект Минтруда регламентирует закрытый список образовательных программ, доступных для целевого обучения: для чиновников с высшим образованием становятся доступны программы магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки — хотя ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказывался против включения в этот перечень аспирантуры.
Для самих чиновников попадание на гарантированные таким образом учебные места обернется ужесточением обязанности отработать в направившем их ведомстве минимум три года, а если в процессе такой студент получает стипендию (проект предлагает ограничить ее половиной будущего оклада) — срок отработки может быть увеличен.
Отметим, что поручения по наведению порядка в сфере целевого образования премьер-министр Дмитрий Медведев дал еще в конце 2016 года, потребовав доработки закона об образовании — тогда глава правительства констатировал, что «система превратилась в профанацию» и договоры о целевом обучении не выполняются, хотя на него тратятся бюджетные средства — всего за год на целевое обучение на бюджетные места в РФ поступает до 100 тыс. человек.
Ранее правительство уже ужесточило механизм приема на целевые места по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, возложив выплату штрафа образовательной организации на нарушителя договора — учащегося или заказчика целевого обучения.
В конце мая 2019 года правительство пересмотрело и механизм целевого набора в высшие учебные заведения в соответствии с потребностями нацпроектов — в частности, для нужд нацпроектов «Здоровье» и «Демография» будет усилен набор студентов на медицинские специальности.
По итогам приемной кампании 2019 года Миннауки подведет итоги работы обновленного механизма целевого приема, обещал на Петербургском экономическом форуме глава министерства Михаил Котюков.