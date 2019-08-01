Краснодар делит первое место с Воронежем по доле соискателей с высшим образованием

/Образование/

Эксперты «Авито Работа» изучили уровень образования соискателей в самых востребованных[1] у работодателей Краснодара сферах: продажах, производстве и сельском хозяйстве, строительстве, перевозках, а также автомобильном бизнесе. В целом по всем профессиям в городе высшее образование имеют 37,6% соискателей, в то время как в масштабах всей страны их доля составляет 29,4%.

[1] По данным II квартала 2019 года

Каким образованием обладают соискатели на Авито?

В Краснодаре большинство соискателей, 38,2%, имеют среднее специальное образование. Меньше всего кандидатов, 8,7%, – это те, кто не закончил учебу в вузе.

В целом по России среднее специальное образование имеют 41,8% соискателей, высшее – 29,4%, среднее – 20,2%, незаконченное высшее – 8,6%.

В Краснодаре примерно половина соискателей в самых востребованных у работодателей сферах[1] имеет среднее специальное образование. В продажах его получили 43,5% авторов резюме, в строительстве – 38,8%, в автобизнесе – 46,7%, в производстве, сырье и сельском хозяйстве – 48,8%, а в транспорте и логистике – 46,9%.

Самые образованные соискатели

Среднее специальное образование доминирует в резюме соискателей по всем профессиям в 22 из 23 крупнейших городов. Единственным исключением, где большая часть соискателей имеют высшее образование, стал Воронеж: дипломы есть у 37,6% авторов резюме (со средним специальным образованием – 36,9%). По доле выпускников вузов на рынке поиска работы Воронежу равен Краснодар, но в этом городе на первом месте все же среднее специальное образование (38,2%). В пятерку самых «образованных» городов также вошли Ростов-на-Дону, Казань и Москва.

Меньше всего таких соискателей в Омске и Перми, зато именно в этих городах работодатель может быстрее всего найти сотрудника с законченным средним специальным образованием: 50,2% и 49,7% – фактически это каждый второй соискатель. Реже всего они встречаются на рынке труда в Москве – только 35,7%.

Доля соискателей со средним образованием находится в диапазоне от 14,2% в Казани до 25,6% в Екатеринбурге, а с незавершенным высшим – от 6,7% в Омске до 11,2% в Иркутске.

Рейтинг городов по доле соискателей с высшим образованием, все профессии, II квартал 2019Самые образованные кандидаты на позицию продавца проживают в Казани – высшее образование получили 34,1% соискателей. Меньше всего кандидатов с таким образованием в Красноярске –13,5%.Во II квартале по всей России самыми востребованными у работодателей сферами были «продажи», «производство, сырье, с/х», «строительство», «транспорт, логистика», «автомобильный бизнес» – суммарно на них пришлось 68,1% вакансий.

Сотрудника с высшим образованием в производство или сельскохозяйственную отрасль проще всего найти в Воронеже (их доля составляет 31,7%), а сложнее всего – в Новосибирске (14,5%).

Воронеж лидирует и в автомобильном бизнесе – 29,7% кандидатов получили диплом вуза. Их доля минимальна в Барнауле (9,6%).

Нанять на работу в строительстве соискателя с высшим образованием больше всего шансов в Краснодаре (34,4%), а тяжелее всего – в Ижевске (13,5%).

Также Краснодар первенствует по доле ищущих работу водителей-выпускников вузов (24%), а отстает Пермь (8,8%).

[1] «Продажи», «производство, сырье, с/х», «строительство», «транспорт, логистика», «автомобильный бизнес»

Источник: пресс-офис AVITO