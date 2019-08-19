В Краснодаре спрос на школьную форму увеличился в полтора раза за год
В преддверии нового учебного года аналитики Авито выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Краснодаре. Для этого они проанализировали стоимость комплекта необходимых товаров, который состоит из пенала, рюкзака и школьной формы. За год такой набор подешевел на 2%: в 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 330 рублей. Наиболее востребованный предмет – школьная форма, а самый дорогой – рюкзак.
Согласно данным Авито, в 2019 году «базовый набор школьника» в среднем по стране обойдется родителям в 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 326 рублей), Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль). Дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске – комплект обойдется в 2 020 рублей, а также в Перми (2 142 рубля) и Волгограде (2 170 рублей).
Цена комплекта товаров для сбора ребенка в школу
|
Город
|
Средняя цена в 2018г.
|
Средняя цена в 2019г.
|
Динамика цены
|
Москва
|
3 181
|
3 326
|
5%
|
Иркутск
|
2 527
|
3 147
|
25%
|
Санкт-Петербург
|
2 922
|
3 041
|
4%
|
Красноярск
|
2 376
|
2 631
|
11%
|
Новосибирск
|
2 432
|
2 564
|
5%
|
Воронеж
|
2 513
|
2 528
|
1%
|
Самара
|
2 526
|
2 512
|
-1%
|
Екатеринбург
|
2 341
|
2 509
|
7%
|
Ростов-на-Дону
|
2 410
|
2 507
|
4%
|
Челябинск
|
2 464
|
2 434
|
-1%
|
Нижний Новгород
|
2 347
|
2 364
|
1%
|
Саратов
|
2 158
|
2 346
|
9%
|
Ульяновск
|
2 250
|
2 331
|
4%
|
Краснодар
|
2 373
|
2 330
|
-2%
|
Барнаул
|
2 379
|
2 308
|
-3%
|
Тюмень
|
2 329
|
2 279
|
-2%
|
Казань
|
2 207
|
2 265
|
3%
|
Тольятти
|
2 338
|
2 254
|
-4%
|
Уфа
|
2 199
|
2 238
|
2%
|
Омск
|
2 065
|
2 220
|
8%
|
Волгоград
|
2 129
|
2 170
|
2%
|
Пермь
|
2 208
|
2 142
|
-3%
|
Ижевск
|
1 949
|
2 020
|
4%
|
Вся Россия
|
2 575
|
2 619
|
2%
В Иркутске также сильнее всего выросли цены по отношению к прошлому году – комплект подорожал на 25%. На втором месте по росту цен Красноярск (11%), на третьем – Саратов (здесь цена комплекта выросла на 9%). В Тольятти, Перми и Барнауле товары для школы, наоборот, немного подешевели (на 4%, 3% и 3% соответственно).
В Краснодаре из 2 330 рублей, которые семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1 119 рублей. На втором месте в списке трат школьная форма – в среднем 894 рубля. Пенал в среднем стоит 317 рублей. Однако в ряде городов школьная форма – основная затратная статья для родителей.
Сильнее всего спрос[1] на школьную форму на Авито вырос в Перми (целых 66%), Краснодаре (49%) и Воронеже (47%). В Волгограде и Ростове-на-Дону он, напротив, снизился – на 26% и 5% соответственно. Дороже всего школьная форма, опять же, в Иркутске (1356 рублей), а доступнее всего ее можно приобрести в Ижевске (741 рубль).
В Краснодаре средняя цена выросла на 5% за год.
Цена и спрос на школьную форму
|
Город
|
Средняя цена в 2018г.
|
Средняя цена в 2019г.
|
Динамика предложения
|
Динамика спроса
|
Динамика цены
|
Иркутск
|
1 200
|
1 356
|
9%
|
33%
|
13%
|
Москва
|
1 220
|
1 312
|
21%
|
20%
|
8%
|
Санкт-Петербург
|
1 210
|
1 213
|
20%
|
22%
|
0%
|
Ростов-на-Дону
|
1 015
|
1 123
|
15%
|
-5%
|
11%
|
Ульяновск
|
1 049
|
1 106
|
24%
|
18%
|
5%
|
Воронеж
|
965
|
1 099
|
20%
|
47%
|
14%
|
Саратов
|
988
|
1 091
|
38%
|
29%
|
10%
|
Тюмень
|
944
|
1 024
|
27%
|
28%
|
8%
|
Самара
|
985
|
1 011
|
31%
|
35%
|
3%
|
Новосибирск
|
901
|
1 003
|
22%
|
8%
|
11%
|
Казань
|
979
|
997
|
35%
|
35%
|
2%
|
Красноярск
|
921
|
995
|
26%
|
2%
|
8%
|
Нижний Новгород
|
986
|
988
|
21%
|
31%
|
0%
|
Уфа
|
942
|
980
|
29%
|
14%
|
4%
|
Челябинск
|
887
|
962
|
31%
|
40%
|
8%
|
Барнаул
|
958
|
933
|
-4%
|
5%
|
-3%
|
Тольятти
|
886
|
911
|
15%
|
32%
|
3%
|
Омск
|
838
|
896
|
19%
|
20%
|
7%
|
Краснодар
|
854
|
894
|
24%
|
49%
|
5%
|
Волгоград
|
824
|
891
|
8%
|
-26%
|
8%
|
Екатеринбург
|
742
|
856
|
37%
|
4%
|
15%
|
Пермь
|
774
|
811
|
57%
|
66%
|
5%
|
Ижевск
|
704
|
741
|
23%
|
19%
|
5%
|
Вся Россия
|
1 033
|
1 080
|
26%
|
25%
|
5%
При этом школьная форма – самый популярный из рассматриваемых товаров: за три месяца пользователи разместили около 50 тысяч объявлений о ее продаже. Продаже рюкзаков было посвящено почти 30 тысяч объявлений. Спрос на эти товары в обоих случаях сопоставим с предложением.
В рамках исследования аналитики Авито сравнили данные за летние месяцы (с 1 июня по 14 августа) 2018 и 2019 года
[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте
Источник: пресс-офис AVITO
Категория: Новости / Образование