В Краснодаре спрос на школьную форму увеличился в полтора раза за год

/Образование/

В преддверии нового учебного года аналитики Авито выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Краснодаре. Для этого они проанализировали стоимость комплекта необходимых товаров, который состоит из пенала, рюкзака и школьной формы. За год такой набор подешевел на 2%: в 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 330 рублей. Наиболее востребованный предмет – школьная форма, а самый дорогой – рюкзак.

Согласно данным Авито, в 2019 году «базовый набор школьника» в среднем по стране обойдется родителям в 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 326 рублей), Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль). Дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске – комплект обойдется в 2 020 рублей, а также в Перми (2 142 рубля) и Волгограде (2 170 рублей).

Цена комплекта товаров для сбора ребенка в школу

Город Средняя цена в 2018г. Средняя цена в 2019г. Динамика цены Москва 3 181 3 326 5% Иркутск 2 527 3 147 25% Санкт-Петербург 2 922 3 041 4% Красноярск 2 376 2 631 11% Новосибирск 2 432 2 564 5% Воронеж 2 513 2 528 1% Самара 2 526 2 512 -1% Екатеринбург 2 341 2 509 7% Ростов-на-Дону 2 410 2 507 4% Челябинск 2 464 2 434 -1% Нижний Новгород 2 347 2 364 1% Саратов 2 158 2 346 9% Ульяновск 2 250 2 331 4% Краснодар 2 373 2 330 -2% Барнаул 2 379 2 308 -3% Тюмень 2 329 2 279 -2% Казань 2 207 2 265 3% Тольятти 2 338 2 254 -4% Уфа 2 199 2 238 2% Омск 2 065 2 220 8% Волгоград 2 129 2 170 2% Пермь 2 208 2 142 -3% Ижевск 1 949 2 020 4% Вся Россия 2 575 2 619 2%

В Иркутске также сильнее всего выросли цены по отношению к прошлому году – комплект подорожал на 25%. На втором месте по росту цен Красноярск (11%), на третьем – Саратов (здесь цена комплекта выросла на 9%). В Тольятти, Перми и Барнауле товары для школы, наоборот, немного подешевели (на 4%, 3% и 3% соответственно).

В Краснодаре из 2 330 рублей, которые семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1 119 рублей. На втором месте в списке трат школьная форма – в среднем 894 рубля. Пенал в среднем стоит 317 рублей. Однако в ряде городов школьная форма – основная затратная статья для родителей.

Сильнее всего спрос[1] на школьную форму на Авито вырос в Перми (целых 66%), Краснодаре (49%) и Воронеже (47%). В Волгограде и Ростове-на-Дону он, напротив, снизился – на 26% и 5% соответственно. Дороже всего школьная форма, опять же, в Иркутске (1356 рублей), а доступнее всего ее можно приобрести в Ижевске (741 рубль).

В Краснодаре средняя цена выросла на 5% за год.

Цена и спрос на школьную форму

Город Средняя цена в 2018г. Средняя цена в 2019г. Динамика предложения Динамика спроса Динамика цены Иркутск 1 200 1 356 9% 33% 13% Москва 1 220 1 312 21% 20% 8% Санкт-Петербург 1 210 1 213 20% 22% 0% Ростов-на-Дону 1 015 1 123 15% -5% 11% Ульяновск 1 049 1 106 24% 18% 5% Воронеж 965 1 099 20% 47% 14% Саратов 988 1 091 38% 29% 10% Тюмень 944 1 024 27% 28% 8% Самара 985 1 011 31% 35% 3% Новосибирск 901 1 003 22% 8% 11% Казань 979 997 35% 35% 2% Красноярск 921 995 26% 2% 8% Нижний Новгород 986 988 21% 31% 0% Уфа 942 980 29% 14% 4% Челябинск 887 962 31% 40% 8% Барнаул 958 933 -4% 5% -3% Тольятти 886 911 15% 32% 3% Омск 838 896 19% 20% 7% Краснодар 854 894 24% 49% 5% Волгоград 824 891 8% -26% 8% Екатеринбург 742 856 37% 4% 15% Пермь 774 811 57% 66% 5% Ижевск 704 741 23% 19% 5% Вся Россия 1 033 1 080 26% 25% 5%

При этом школьная форма – самый популярный из рассматриваемых товаров: за три месяца пользователи разместили около 50 тысяч объявлений о ее продаже. Продаже рюкзаков было посвящено почти 30 тысяч объявлений. Спрос на эти товары в обоих случаях сопоставим с предложением.

В рамках исследования аналитики Авито сравнили данные за летние месяцы (с 1 июня по 14 августа) 2018 и 2019 года

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте

Источник: пресс-офис AVITO