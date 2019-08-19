/Образование/

В Краснодаре спрос на школьную форму увеличился в полтора раза за год

В преддверии нового учебного года аналитики Авито выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в Краснодаре. Для этого они проанализировали стоимость комплекта необходимых товаров, который состоит из пенала, рюкзака и школьной формы. За год такой набор подешевел на 2%: в 2019 году собрать ребенка в школу обойдется родителям в среднем в 2 330 рублей. Наиболее востребованный предмет – школьная форма, а самый дорогой – рюкзак.

Согласно данным Авито, в 2019 году «базовый набор школьника» в среднем по стране обойдется родителям в 2 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 326 рублей), Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль). Дешевле всего необходимые для школы товары в Ижевске – комплект обойдется в 2 020 рублей, а также в Перми (2 142 рубля) и Волгограде (2 170 рублей).

Цена комплекта товаров для сбора ребенка в школу

Город

Средняя цена в 2018г.

Средняя цена в 2019г.

Динамика цены

Москва

3 181

3 326

5%

Иркутск

2 527

3 147

25%

Санкт-Петербург

2 922

3 041

4%

Красноярск

2 376

2 631

11%

Новосибирск

2 432

2 564

5%

Воронеж

2 513

2 528

1%

Самара

2 526

2 512

-1%

Екатеринбург

2 341

2 509

7%

Ростов-на-Дону

2 410

2 507

4%

Челябинск

2 464

2 434

-1%

Нижний Новгород

2 347

2 364

1%

Саратов

2 158

2 346

9%

Ульяновск

2 250

2 331

4%

Краснодар

2 373

2 330

-2%

Барнаул

2 379

2 308

-3%

Тюмень

2 329

2 279

-2%

Казань

2 207

2 265

3%

Тольятти

2 338

2 254

-4%

Уфа

2 199

2 238

2%

Омск

2 065

2 220

8%

Волгоград

2 129

2 170

2%

Пермь

2 208

2 142

-3%

Ижевск

1 949

2 020

4%

Вся Россия

2 575

2 619

2%

В Иркутске также сильнее всего выросли цены по отношению к прошлому году – комплект подорожал на 25%. На втором месте по росту цен Красноярск (11%), на третьем – Саратов (здесь цена комплекта выросла на 9%). В Тольятти, Перми и Барнауле товары для школы, наоборот, немного подешевели (на 4%, 3% и 3% соответственно).

В Краснодаре из 2 330 рублей, которые семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1 119 рублей. На втором месте в списке трат школьная форма – в среднем 894 рубля. Пенал в среднем стоит 317 рублей. Однако в ряде городов школьная форма – основная затратная статья для родителей.

Сильнее всего спрос[1] на школьную форму на Авито вырос в Перми (целых 66%), Краснодаре (49%) и Воронеже (47%). В Волгограде и Ростове-на-Дону он, напротив, снизился – на 26% и 5% соответственно. Дороже всего школьная форма, опять же, в Иркутске (1356 рублей), а доступнее всего ее можно приобрести в Ижевске (741 рубль).

В Краснодаре средняя цена выросла на 5% за год.

Цена и спрос на школьную форму

Город

Средняя цена в 2018г.

Средняя цена в 2019г.

Динамика предложения

Динамика спроса

Динамика цены

Иркутск

1 200

1 356

9%

33%

13%

Москва

1 220

1 312

21%

20%

8%

Санкт-Петербург

1 210

1 213

20%

22%

0%

Ростов-на-Дону

1 015

1 123

15%

-5%

11%

Ульяновск

1 049

1 106

24%

18%

5%

Воронеж

965

1 099

20%

47%

14%

Саратов

988

1 091

38%

29%

10%

Тюмень

944

1 024

27%

28%

8%

Самара

985

1 011

31%

35%

3%

Новосибирск

901

1 003

22%

8%

11%

Казань

979

997

35%

35%

2%

Красноярск

921

995

26%

2%

8%

Нижний Новгород

986

988

21%

31%

0%

Уфа

942

980

29%

14%

4%

Челябинск

887

962

31%

40%

8%

Барнаул

958

933

-4%

5%

-3%

Тольятти

886

911

15%

32%

3%

Омск

838

896

19%

20%

7%

Краснодар

854

894

24%

49%

5%

Волгоград

824

891

8%

-26%

8%

Екатеринбург

742

856

37%

4%

15%

Пермь

774

811

57%

66%

5%

Ижевск

704

741

23%

19%

5%

Вся Россия

1 033

1 080

26%

25%

5%

При этом школьная форма – самый популярный из рассматриваемых товаров: за три месяца пользователи разместили около 50 тысяч объявлений о ее продаже. Продаже рюкзаков было посвящено почти 30 тысяч объявлений. Спрос на эти товары в обоих случаях сопоставим с предложением.

В рамках исследования аналитики Авито сравнили данные за летние месяцы (с 1 июня по 14 августа) 2018 и 2019 года

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте

 

Источник: пресс-офис AVITO

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Категория: Новости / Образование

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