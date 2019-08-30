/Образование/

В «Орленке» состоялось торжественное закрытие международной смены «Юный следователь»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась смена  «Юный следователь» для ребят из России и Беларуси, организованная по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. В торжественной церемонии её закрытия приняли участие сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь, руководство Всероссийского детского центра «Орлёнок», студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, а также вожатые и орлята.

Впервые эта программа стала международной и была подготовлена в рамках плодотворного сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь. На этот раз программа получила название «Битва в сети» и была посвящена безопасности в сети Интернет и противодействию киберпреступности.  В игровой форме ребята узнали об основах законодательного регулирования этой сферы и о возможных  опасностях при использовании сети Интернет.

На протяжении всей смены сотрудники СК России и студенты ведомства проводили для ребят занятия, помогая им перевоплощаться в следователей и криминалистов, пробуя свои силы в расследовании «преступлений». Участники программы узнали много нового о профессии следователя, получив не только теоретические знания, но и практические навыки: поиски улик и исследование вещественных доказательств с помощью криминалистической техники, обсуждение версий и установление всех обстоятельств смоделированного преступления. Помимо насыщенной образовательной программы  ребята смогли отдохнуть, набраться сил перед учебным годом и обрести новых друзей.

Смена завершилась финальным квестом в виде маршрутной игры, в процессе которой ребята смогли применить полученные знания на практике. На заранее оборудованных полигонах его участниками были смоделированы следственные действия по обнаружению и изъятию следов преступления. Результатом выполненного задания стало раскрытие юными следователями «преступления, совершенного бандой киберпреступников».

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Огнеметчики уничтожили воздушный десант противника залпом из «Солнцепеков» и «Шмелей»

В День знаний в Аксайском казачьем кадетском корпусе пройдет урок мужества

На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения Военно-Морского Флота

«Намерение сей книги на каждом листе видно»: Александр Радищев и главный труд его жизни

Россия в первых цветных фотографиях С. М. Прокудина-Горского

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!