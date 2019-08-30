В «Орленке» состоялось торжественное закрытие международной смены «Юный следователь»

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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась смена «Юный следователь» для ребят из России и Беларуси, организованная по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. В торжественной церемонии её закрытия приняли участие сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь, руководство Всероссийского детского центра «Орлёнок», студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, а также вожатые и орлята.

Впервые эта программа стала международной и была подготовлена в рамках плодотворного сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь. На этот раз программа получила название «Битва в сети» и была посвящена безопасности в сети Интернет и противодействию киберпреступности. В игровой форме ребята узнали об основах законодательного регулирования этой сферы и о возможных опасностях при использовании сети Интернет.

На протяжении всей смены сотрудники СК России и студенты ведомства проводили для ребят занятия, помогая им перевоплощаться в следователей и криминалистов, пробуя свои силы в расследовании «преступлений». Участники программы узнали много нового о профессии следователя, получив не только теоретические знания, но и практические навыки: поиски улик и исследование вещественных доказательств с помощью криминалистической техники, обсуждение версий и установление всех обстоятельств смоделированного преступления. Помимо насыщенной образовательной программы ребята смогли отдохнуть, набраться сил перед учебным годом и обрести новых друзей.

Смена завершилась финальным квестом в виде маршрутной игры, в процессе которой ребята смогли применить полученные знания на практике. На заранее оборудованных полигонах его участниками были смоделированы следственные действия по обнаружению и изъятию следов преступления. Результатом выполненного задания стало раскрытие юными следователями «преступления, совершенного бандой киберпреступников».

Источник: https://kuban.sledcom.ru/