Кондратьев поздравил кубанцев с Днем образования края

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В регионе 13 сентября отмечают 82-ю годовщину образования Краснодарского края.

«Нам повезло жить в одном из лучших уголков России. Многонациональном, уверенном, сильном, развивающемся. Мы чтим память предков, помним историю, но вместе с тем двигаемся вперед, достигаем новых высот, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем Instagram. — Нам есть чем гордиться — рекордными урожаями, развивающейся промышленностью, уникальными курортами и, конечно, трудолюбивыми и талантливыми жителями».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», праздничные мероприятия 13 сентября проходят во всех муниципалитетах региона. В Краснодаре в часть праздника наградят активных жителей Кубани.

Телеканал «Кубань 24» в честь Дня края проведет трансляцию праздничного концерта.

Источник: https://kuban24.tv/