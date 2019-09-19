Трое студентов института выиграли стипендии администрации края

/Образование/

Трое студентов Краснодарского государственного института культуры выиграли специальную молодежную стипендию администрации края. Анастасия Афанасенко, Ирина Епифанова и Валерий Оганесян вошли в число 20 победителей.

Стипендия присуждается на 2019-2020 учебный год. Кандидатов отбирали по достижениям в творческой, учебной и научной деятельности.

Анастасия и Ирина учатся на третьем курсе информационно-библиотечного факультета. Они возглавляют вузовский отряд "Книгодарцы". В августе этого года активистки выиграли федеральные гранты на форуме "Таврида-АРТ" для реализации своих проектов.

Валерий учится на третьем курсе по направлению "Искусство народного пения". Он выступает за вузовскую команду КВН "Сборная института культуры".

Источник: пресс-служба ректора КГИК