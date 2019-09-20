Горячее питание в начальной школе станет обязательным

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В Госдуму внесен законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали главы верхней и нижней палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

О внесении документа журналистам сообщил председатель Госдумы. Володин пояснил, что законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы. Кроме того, конкретизируются особенности качественного, а главное - безопасного питания учащихся младших классов.

"Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием", - сообщил он.

Парламентарий подчеркнул, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. "Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - уверен спикер.

По словам Вячеслава Володина, идея была поддержана президентом России и правительством.

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая пояснила, что законопроектом вводится обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах. Также предусматривается, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах. Это необходимо для того, чтобы на всей территории страны школьники гарантировано были обеспечены полноценным питанием.

При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в СанПинах, пояснила Яровая.

Родители смогут проконтролировать детское меню: для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах образовательных учреждений. "При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания", - уточнила зампредседателя Госдумы.

Источник: https://rg.ru/