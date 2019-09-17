Коррекция школьного питания по регионам?

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Для российских школьников и детсадовцев предложили разработать «компенсационный» рацион питания. Такую идею озвучил в интервью радио Sputnik президент автономной некоммерческой организации «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. По его словам, в России есть природные, экологические и экономические факторы, которые следует компенсировать детям через питание.

«Я позволю себе не сильно научный термин для пояснения подхода: питание в школе и детском саду должно компенсировать условия жизни, в том числе уровень доходов семьи. У нас есть Крайний Север и жаркий Юг, а также есть крупные промышленные предприятия прямо в городах. Наверное, там экология требует коррекции через рацион. У нас слишком разная картина в регионах. Широка страна моя родная», - рассказал Владимир Чернигов.

С 15 сентября Роспотребнадзор запустил проверку питания в школах и детских садах Башкирии. В рамках программы пройдет анкетирование родителей и их детей. Специалисты попробуют выяснить, насколько детский рацион питания подходит под особенности региона.

Кроме Башкирии, проверку школьного и детсадовского питания проведут в Московской, Самарской, Свердловской и Омской области. Выбор регионов не самый понятный, считает Владимир Чернигов.

«Подход провозглашен здравый, не подвело бы исполнение. Сам выбор этих регионов мне не очень понятен. Почему их выбрали? Они наиболее типичные или что? Вот сейчас взяли 5 регионов из 85. А почему не 10 и не 12? Я поддерживаю эту работу, но беспокойство у меня вызывают два вопроса: каким станет новый школьный СанПиН и когда Роспотребнадзор в своей работе будет более открыт в тех методических подходах, которые он использует», - пояснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/