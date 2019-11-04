Владимир Путин поручил организовать правительственный центр поддержки WorldSkills

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Движение WorldSkills в России содействует формированию новой современной производственной культуры и, как результат, повышению производительности труда на базе новых знаний и навыков Президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге.

Во встрече также приняли участие представители предприятий, организаций и учебных заведений, участвующих в подготовке профессиональных кадров.

Телемост с Президентом соединил активистов движения в Екатеринбурге, Ростове Великом, Ставрополе, Дзержинске, Первоуральске, Москве.

Глава государства отметил, что движение WorldSkills становится общенациональным, оно охватило все регионы, в нем участвует 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний России. «Это отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества, - отметил Владимир Путин. - Фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей для людей всех возрастов получить новые компетенции или новую профессию».

Он пояснил, что проблема подготовки кадров, дефицита кадров необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Если не предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров в России может составить около 3 млн человек. «Это меньше, чем прогнозируется в других странах, но для России это очень много. Это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли», - сказал Владимир Путин.

Для решения этой задачи он указал на необходимость создания в структуре правительства центра поддержки движения WorldSkills, подготовки, переподготовки кадров как по инженерным, так и по другим, в том числе рабочим, профессиям.

По его словам, движение WorldSkills в России оказывает молодым людям помощь в выборе профессии, содействует формированию новой современной производственной культуры и, как результат, повышению производительности труда на базе новых знаний и навыков, созданию социальных лифтов, обеспечивающих профессиональный рост и карьеру. «Все это и многое другое ценно для страны и, без всяких сомнений, должно быть поддержано», - подчеркнул Владимир Путин.

В видеоконференции приняли участие руководители и молодые специалисты Ростовского завода активных фармацевтических субстанций «ГК Р-Фарм» (Ростов, Ярославская область), ПАО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская область), АО «Первоуральский новотрубный завод» (Первоуральск, Свердловская область), Ставропольского государственного аграрного университета и Екатеринбургского экономико-технологического колледжа.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.

Источник: WorldSkills Russia