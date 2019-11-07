Подведены итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

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В Краснодарском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

В конкурсе приняли участие более 150 детей сотрудников полиции в возрасте от 6 до 14 лет из всех уголков края. Сюжеты рисунков были самые разнообразные: от портретов родителей на рабочем месте до задержания преступников. Используя краски и карандаши, юные художники изобразили своих мам и пап на службе.

В преддверии праздника в ГУ МВД России по Краснодарскому краю подвели итоги отборочного этапа конкурса. Перед конкурсным жюри из числа сотрудников полиции и представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю стояла непростая задача - выбрать лучшие из рисунков в трех возрастных категориях. По результатам голосования, победителями конкурса признаны работы детей сотрудников Отделов МВД России по Тихорецкому, Северскому и Ейскому районам.

В старшей возрастной группе лучшим признан рисунок Никиты Никитенко из г. Тихорецка. Автор выполнил работу пастельными мелками и показал работу полицейского-психолога, во время проведения психофизиологического исследования кандидата на полиграфе при приеме на службу в органы внутренних дел. Мальчик очень гордится мамой Светланой Никитенко, психологом ОРЛС ОМВД России по Тихорецкому району, которая в 2019 году заняла первое место в номинации «физическая подготовка» в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди психологов подразделений по работе с личным составом.

Форманюк Дарья с использованием цветных карандашей изобразила повседневные будни своей мамы - старшего инспектора УУП и ПДН Отдела МВД России по Северскому району, майора полиции Валентины Форманюк. В пояснительной записке десятилетняя Даша написала, что восхищается, как мама умело общается с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию и помогает им исправиться с трудностями. Мама девочки очень добрая и часто посещает семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел. Дочка мечтает, когда вырастет, также помогать детям и взрослым.

Семилетняя Милана Малова пастельными мелками нарисовала себя с мамой - Анной Маловой, старшим оперуполномоченным ОНК Отдела МВД России по Ейскому району. Милана любит слушать интересные истории, которые мама рассказывает о своей работе. Девочка представляет, как сама, в красивой полицейской форме, спасает родной город от преступников.

Члены жюри решили самостоятельно отметить еще несколько творческих работ, учредив специальные номинации «Юный художник» и «Трогательный рисунок». Самым маленьким участником конкурса стала Алиса Сарана из станицы Старощербиновской с работой «Моя мама - полицейский». Больше всех затронула сердца жюри работа Виталия Тимошенко из Староминского района. Он изобразила себя, ждущим со службы своих родителей и мечтающим поскорее их увидеть и обнять. Оба родителя мальчика работают в полиции: мама - Виктория Тимошенко, полицейский отдельного взвода ППСП ОМВД России по Староминскому району; а папа - Владимир Тимошенко, дежурный ИВС ОМВД России по Каневскому району.

Лучшие работы отборочного этапа направлены в МВД России для участия в финале конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18829617