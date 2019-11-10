Прокуратурой Краснодарского края проводится проверка по факту массового заболевания учащихся шести школ Кавказского района

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Прокуратурой края организована проверка по факту заболевания учащихся шести общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кавказского района.

По предварительным сведениям в период с 16.00 часов 09 ноября по 10.00 часов 10 ноября 2019 года в учреждения здравоохранения Кавказского района госпитализировано 49 учащихся муниципальных школ №№ 7, 11, 17, 18, 44, 45 с диагнозом «Острая кишечная инфекция». В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.

С целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей.

Администрациями образовательных учреждений организовано проведение ряда профилактических мероприятий, направленных на недопущение фактов повторных заболеваний.

По факту заболевания детей СУСК России по Краснодарскому краю организована проверка. Результаты доследственной проверки и санитарно-эпидемиологического расследования контролируются прокуратурой края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-provoditsya-1