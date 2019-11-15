Кадеты лучшие в России!

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Были на вручении президентского знамени Новороссийскому казачьему кадетскому корпусу за первое место во всероссийском конкурсе. Третий раз победили.

Успехи в этом конкурсе закладывал первый директор корпуса Андрей Лактюшкин. Светлый человек. Светлая ему память. Жаль что сегодня его ни разу не вспомнили на торжественном построении.

Стройные полки выстроены были за ранее. Да и вертолет с руководством не постарался попасть во время к назначенному часу. Обратили внимание, как педагоги и врачи внимательно следили за состоянием ребят. Приятно видеть такую заботу.

Помощник Президента, заместитель Устинова, заместитель министра просвещения РФ, губернатор Кубани, вице-губернаторы, в том числе атаман Всероссийского казачьего общества. Все приобщились к знаковому моменту.

А вот главных виновников успеха - педагогов - как-то не слишком наградили вниманием. Кстати, российские благодарности получили почти все специалисты краевого департамента администрации, а не педагоги. Можно было это сделать не перед строем кадетов, а где-нибудь в красивом зале на Красной,35.