Новороссийский казачий кадетский корпус стал обладателем переходящего знамени Президента РФ

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В торжественной церемонии передачи символа приняли участие помощник главы государства, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, замминистра просвещения страны Татьяна Синюгина.

Также Новороссийский казачий кадетский корпус сегодня посетили вице-губернатор края, атаман Всероссийского казачьего общества и ККВ Николай Долуда, замглавы региона Анна Минькова.

По итогам всероссийского конкурса Новороссийский корпус признан лучшим среди кадетских корпусов страны. Анатолий Серышев поздравил образовательное учреждение с победой и вручил переходящее знамя Президента РФ.

– Это победа всего коллектива кадетского корпуса – руководства, преподавателей и кадетов. Гордимся нашими молодыми талантливыми ребятами. Отмечу, что лучшие практики вашего образовательного процесса будут распространены по всей стране, – сказал помощник главы государства.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО к присутствующим обратился Владимир Гурба.

– Вы доказали ваше ответственное отношение к учебе и воспитательному процессу. Самую высокую оценку заслуживают ваши преподаватели, ставшие образцом и примером для подрастающего поколения, – сказал зампредставителя Президента РФ в ЮФО.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Новороссийский казачий кадетский корпус уже не раз завоевывал победу в конкурсе.

– Вы снова становитесь лучшими кадетами России и показываете высокий уровень подготовки. Вы можете быть победителями не только в учебе, но и в жизни. Каким будет казачество завтра – целиком зависит от вас, нашего молодого поколения, – сказал глава Краснодарского края.

В свою очередь атаман ККВ Николай Долуда отметил, что в казачьих классах и корпусах края обучается около ста тысяч детей, которые получают качественное образование.

– В корпусе налажена серьезная профессиональная работа, вы – единая команда, что очень важно. Казаки Кубанского казачьего войска ждут вас в своих рядах, – сказал Николай Долуда.

Поздравил кадетов и преподавателей Новороссийского казачьего корпуса депутат Государственной Думы Росси Владимир Синяговский.

После официальной части мероприятия гости осмотрели учебный и спальный корпуса, музей, а также оценили выступления учащихся корпуса на спортплощадке.

Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится Советом при Президенте РФ по делам казачества и Министерством просвещения России. Ежегодно победителю вручается переходящее знамя Президента России, освященное Патриархом Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля. В 2018 году лауреатами конкурса стали Кропоткинский, Кубанский и Курганинский казачьи кадетские корпуса. Ейский казачий кадетский корпус занял первое место, Новороссийский – второе.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края