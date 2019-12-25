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Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

 

Инцидент произошел в среду утром недалеко от школы №24. Недовольный оценками в четверти подросток поджидал ее рядом с домом. Нанеся несколько ударов молотком, он спокойно отправился в школу.

"То ли кто-то увидел ее, то ли она сама позвала на помощь. Увезли в больницу", — сообщил источник E1.ru.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы, после осмотра врачи отпустили ее домой.

Школьника уже задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224308&utm_source=push&utm_campain=notification

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Категория: Новости / Образование

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