Депутат Госдумы Владимир Синяговский посетил елку

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В Геленджике прошла традиционная депутатская елка. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе депутатов городской Думы в преддверии новогодних праздников для жителей микрорайонов. Участие празднике приняли председатель городской Думы Михаил Димитриев и депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Депутат Госдумы поздравил всех пришедших с наступающими Новым Годом и Рождеством, пожелал мира и добра!

«Хорошее мероприятие, оно несет радость. Мы должны идти в народ и организовывать подобные мероприятия чаще. Люди должны быть счастливыми, они должны ощущать праздник», подытожил Владимир Синяговский.