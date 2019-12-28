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Депутат Госдумы Владимир Синяговский посетил елку

В Геленджике прошла традиционная депутатская елка. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе депутатов городской Думы в преддверии новогодних праздников для жителей микрорайонов. Участие празднике приняли председатель городской Думы Михаил Димитриев и депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Депутат Госдумы поздравил всех пришедших с наступающими Новым Годом и Рождеством, пожелал мира и добра!

«Хорошее мероприятие, оно несет радость. Мы должны идти в народ и организовывать подобные мероприятия чаще. Люди должны быть счастливыми, они должны ощущать праздник», подытожил Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Образование

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский посетил елку

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