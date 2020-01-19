Сатановский: образование в стране продолжает чахнуть и дохнуть

/Образование/

Премьер поговорил с парламентом. Парламент проголосовал за премьера. В первый раз за всю историю России никто не был против. Ну, коммунисты воздержались — так они же обязаны своим избирателям продемонстрировать особое мнение. А то какие же они коммунисты?

При этом парламентарии высказались по-поводу министров, по отношению к которым у них набралось максимальное количество претензий.

И тут особых сюрпризов не было, кроме одного: Минпросвещения. То есть Васильевой. Которая ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ из всей нашей образовательной камарильи из бывших и действующих министров, занимающихся образованием и наукой что-то в этом понимает и что-то попыталась сделать. По крайней мере со школами, которые не она угробила. А те, которые угробили, в ус не дуют и чувствуют себя прекрасно.

Да, сделать особо ничего не удалось. Поскольку министра Васильеву аппаратно обложили и блокировали идеально. Никого уволить она не может. Распустить и разогнать ведомства, вроде «Рособрнадзора», не может. Отменить ЕГЭ не может. Педвузы ей не подчиняются — и подчиняться не будут. То есть ей был аккуратно выделен участок работы, на котором сделать ничего нельзя по определению.

И после этого удивляться тому, что образование в стране продолжает чахнуть и дохнуть, и скоро сдохнет совсем?! Идиотский и абсолютно вредительский указ о порядке взаимодействия российских учёных с зарубежными коллегами, за который при Сталине министр, выпустивший в свет эту бумагу, на личном опыте познал бы счастье сибирского лесоповала, к ней не относится. Бухгалтерски-счетоводское нормирование труда академического сообщества и требования к публикациям в иностранных журналах на иностранных языках, которые вообще в ЦРУ составляли, фиксирующие и закрепляющие холопский статус российской науки по отношению к зарубежной и статус то ли колонии, то ли протектората, для России максимально возможный в отношении англоязычного мира, тоже.

А что экс-замминистра Асмолов со своей группой поддержки из Высшей Школы Экономики Васильевой недоволен и обвиняет её в авторитаризме, так там не просто жёстко определять надо, что именно в каком классе дети обязаны знать и чему их обязаны учить. Там разгонять надо всех тех, кто под чудесные слова о вариативности образования и о том, что дети должны иметь право выбора ориентации похоронили образование как таковое, превратив его в увлекательное ничегонеделанье учащихся при нищенском содержании и потогонном конвейере для учителей. Всех тех, для кого образование — это УСЛУГА. При том, что если это услуга — тем более всё больше платная, то как раз ИХ услуги совершенно точно никому не нужны — кроме их самих и их непосредственного начальства, которое на производимом ими на потоке бреде неплохо зарабатывает. В общем, понятно. Как всегда будем иметь определение виновных, увольнение невиновных и награждение непричастных.

Образованию, конечно, в стране хана. Да и науке хана, вопреки тому, что Первому по её поводу со всей наукометрической активностью втирают. Но Васильева то тут причём?! Увольнять — так уж точно Котюкова. И не его одного, а во главе целого строя и бывших, и нынешних. Начиная с руководства ВАКа и продолжая таким количеством чиновников… Давно пора. И делать это надо быстро. Но быстро у нас только кошки рожают. Так что будет как будет и приведёт это к тому, к чему приведёт. Как говорили совершенно по другому поводу в мировом сионистском движении в середине прошлого века люди, знавшие, как там всё было устроено, «Ханву арбе» — «много крали». Что отечественных образователей и наукометров касается в полной мере. Васильева в их коллектив никак не вписывается. Так что на неё только и жаловаться. Знакомая картина, однако!

Источник: https://inforuss.info/obrazovanie-v-strane-prodolzhaet-chahnut-i-dohnut/