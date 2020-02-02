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Более 100 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Волгограде

В триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде прошла торжественная церемония вступления школьников в ряды «Юнармии», приуроченная победе в Сталинградской битве.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие роты почетного караула и военный оркестр мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

Более 100 учащихся школ из Волгограда и Краснодара принесли клятву юнармейца. Памятные значки юнармейцам вручили: представители Волгоградской городской думы, представители военного комиссариата Волгоградской области, инспекторы группы инспекторов ЮВО, представители воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО и ветераны ВОВ.

Ежегодно в областную организацию вступают все больше девчонок и мальчишек, сегодня в Волгоградской области уже более 5 тыс. юнармейцев.

Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Второй Мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и Вермахтом при поддержке армий стран «оси». Происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Образование

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