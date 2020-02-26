Владимир Синяговский оценил готовность школ Геленджика к переходу на бесплатное горячее питание

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Депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский оценил готовность школ Геленджика к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина о предоставлении школьникам младших классов бесплатного горячего питания, которое он озвучил в послании Федеральному Собранию в январе нынешнего года.

Сегодня в муниципалитете осуществляют образовательную деятельность 16 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых функционирует 17 столовых. Охват питанием - 100% (14321 чел.)

В рамках мер социальной поддержки, за счет муниципального бюджета, все обучающиеся получают льготные (по сниженной цене) горячие завтраки, а около трех тысяч школьников получают питание бесплатно, это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями. Кроме этого есть льготные обеды, а также более 6 тысяч школьников 1-4 классов два раза в неделю получают бесплатное дополнительное питание.

В настоящее время все пищеблоки общеобразовательных учреждений имеют современное технологическое оборудование, в 15 учреждениях из 16 установлены пароконвектоматы.

Сегодня в начальных классах муниципалитета обучаются 6278 школьников. По итогам проведенного анализ готовности школ Геленджика, таковая есть и с 1 сентября 2020 года учреждения готовы обеспечить бесплатным питанием учащихся начальных классов.

- В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поднял важнейшие для страны темы и, более того, нацелил всех ответственных на их решение. Готовность школ Геленджика, говорит о систематической, планомерной работе в сфере образования на протяжении длительного времени, что дает возможность не откладывать выполнение поставленных задач. Считаю, что в этом большая заслуга грамотно выстроенной работы руководства муниципалитета на протяжении длительного времени, - подытожил Владимир Синяговский.