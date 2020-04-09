Фильмы и видеолекции Президентской библиотеки можно смотреть в режиме онлайн

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В связи с расширением сетки интернет-вещания на портале Президентской библиотеки, с понедельника по пятницу с 6.00 и до позднего вечера в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, с 30 марта по 3 апреля у каждого пользователя есть уникальная возможность ознакомиться с работой Архива Президента Российской Федерации – узнать, как происходят хранение, описание и поиск документов, а также их рассекречивание; увидеть эскизы костюмов к театральным постановкам второй половины XIX и XX веков, созданные по мотивам литературных произведений Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Михаила Булгакова; открыть для себя тайны возникновения алфавита и письма; изучить подробности процесса сохранения памятников культуры – уникальных книг и архивных документов; познакомиться с удивительной женщиной – Нинель Викторовной Краснолуцкой, которая ребёнком пережила всю блокаду Ленинграда, и услышать её рассказ о быте и жизни в осаждённом городе.

В рамках видеоэкскурсии «Политика и мода» можно рассмотреть экспонаты, которые иллюстрируют историю отечественной моды конца XIX – начала XXI веков и характеризуют роль власти в формировании внешнего облика населения страны; во время просмотра видеолекций узнать, как и почему во время правления Александра II российская часть Аляски была передана США; кто стоял за созданием Императорского Русского исторического общества в марте 1866 года и с какими трудностями пришлось столкнуться при начале железнодорожного строительства в России.

Источник: media@prlib.ru