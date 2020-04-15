Всероссийский форум-конкурс молодых учёных стартовал в онлайн-режиме

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В среду, 15 апреля стартовал российский этап ежегодного Международного форума-конкурса «Актуальные проблемы недропользования». Впервые из-за пандемии коронавируса он проходит дистанционно, то есть все его делегаты выходят на связь из дома или с рабочего места. Как отметили организаторы, в роли которых выступают Санкт-Петербургский горный университет, а также Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, к началу церемонии открытия для участия в мероприятии зарегистрировалось почти 900 человек из 66 высших учебных заведений.

Ректор старейшего технического вуза России Владимир Литвиненко отметил, что проекты, связанные с нефтегазовым сектором, которые реализуются сегодня в России «вызывают восхищение не только у нас в стране, но и у мирового сообщества». Например, перерабатывающие предприятия СИБУРа в Тобольске и завод по производству сжиженного газа Ямал-СПГ «Новатэка». Однако этого недостаточно для масштабной научно-технической трансформации отечественной промышленности и создания предпосылок для перехода к постиндустриальной экономике.

Одна из основных причин, которая является серьёзным сдерживающим фактором, - это кадровое обеспечение. Именно поэтому, по мнению Владимира Литвиненко, и важны форумы, подобные тому, что ежегодно проводятся на площадке Санкт-Петербургского горного университета, а в этом году – на платформе Webex, безвозмездно предоставленной компанией Cisco. Ведь они позволяют создать условия для выявления лучших и их становления в качестве лидеров.

«Очень важно, чтобы со студенческой скамьи молодой человек мог серьёзно заниматься наукой, понимать, что собой представляет эта компетенция и каким образом следует развиваться в этой нише», - подчеркнул Литвиненко.

Он также напомнил, что в качестве партнёров конкурса выступают такие компании как ФосАгро, СИБУР, Сургутнефтегаз, Shell, ВР, Caterpillar и многие другие. Все они участвуют в финансировании отдельных проектов ЮНЕСКО, под эгидой которого проходит форум, что позволяет реализовывать около тысячи программ с различной направленностью и объёмом финансирования.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что «без такого рода конференций немыслимы ни наши университеты, ни российская наука». Он назвал её «глотком свежего воздуха для молодых исследователей», поскольку, несмотря на режим самоизоляции, они получили возможность для дискуссии со своими сверстниками и экспертами.

«Мир вокруг нас меняется, но перед отечественными вузами, по-прежнему, стоит задача принимать самое активное участие в достижении целей развитии страны. Для этого необходимо понимать, какие формы коммуникации на том или ином этапе соответствуют интересам научного сообщества, позволяют достигать максимальной эффективности. Опыт Горного университета показывает, что если инициативные руководители хотят найти оптимальное решение, то оно обязательно будет найдено», - отметил Валерий Фальков.

Отметим, что форум будет идти в течение двух дней. Онлайн-трансляция всех его 17 секционных заседаний доступна на сайте Санкт-Петербургского Горного университета. Победители и призёры состязания будут названы в пятницу, 17 апреля. Каждый из них получит возможность принять участие в международном этапе конкурса, а также право поступить в аспирантуру петербургского вуза.