ГУП КК «Кубаньводкомплекс»: производственные практики студентов перенесены на более поздние сроки

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Стремительно меняющаяся ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в ранее запланированные сроки прохождения производственной практики студентов общеобразовательных организаций региона на объектах ГУП КК «Кубаньводкомплекс». С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции принято решение о переносе практик на более поздние сроки.

«Мы понимаем, как важно дать будущим специалистам возможность проверить свои знания и закрепить их на практике. Однако, в целях предупреждения и недопущения распространения инфекции на объектах, территориях и в структурных подразделениях ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отменены все посещения, в том числе и студентов. Практики обучающихся будут перенесены», - рассказал Виталий Пергун, начальник управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Прохождение производственных практик студентов на объектах ресурсоснабжающей организации были запланированы раннее в рамках Координационного совета, который был создан в крае в 2019 году. В него вошли 8 образовательных учреждений региона, обучающих студентов по профильным специальностям и 12 крупнейших предприятий ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Среди них и ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Основная задача Координационного совета - развитие системы профессиональной ориентации, в том числе профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда.

Стоит отметить, что ГУП КК «Кубаньводкомплекс» далеко не первый год сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, и всегда готово проводить дополнительное обучение специалистов на производстве. Ежегодно производственную и преддипломную практику на предприятии проходит около 30 студентов. В прошлом году среди них была Виктория Пономаренко — студентка второго курса очного отделения факультета ГМУ Кубанского государственного аграрного университета. Она проходила практику в управлении кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК «Кубаньводкомплекс». В этом году практика запланирована на июнь.

«Проходя практику в ГУП КК «Кубаньводкомплекс», я убедилась в том, что специалисты и руководитель управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля Виталий Пергун, очень серьезно подходят к обучению молодежи, стараются выработать в практикантах стремление к получению практического опыта, анализу, стратегическому мышлению в условиях рыночной экономики. Прививают практикантам управленческие навыки, правильное отношение к соблюдению правил охраны труда, уважительным взаимоотношениям в коллективе и обмену опытом. Уверена, что в нынешнем году я и другие практиканты, даже если период практики по согласованию между учебными заведениями и ГУП КК «Кубаньводкомплекс», будет перенесен в связи с пандемией коронавируса, успешно пройдут производственную практику и получат весь запланированный объем практических знаний и навыков», - поделилась Виктория Пономаренко.

Источник: https://www.xn--80abeifzebhjhncp7as0n.xn--p1ai/