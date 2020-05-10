Владимир Синяговский: Сохранение исторической памяти - наш долг!

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По инициативе депутата Государственной Думы Владимира Синяговского 9 мая 2020 года активисты общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" приняли участие в дискуссии о вкладе женщин в годы Великой Отечественной войны.

Провели онлайн-конференции на тему «Вклад женщин в годы Великой Отечественной войны» на интернет-площадке Zoom.

В 11:00 часов начался разговор о сохранении исторической памяти о вкладе женщин –юристов, следователей, машинисток, связисток, прокуроров и других в подготовке и проведении Нюрнбергского процесса. Факты, фото- и видео-документы, представленные спикерами, поразили участников конференции.

О вкладе Военно-воздушных сил СССР и женщин-летчиц в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны общественники прослушали информацию с глубоким чувством гордости и уважения к героям-фронтовикам.

Содержательным было выступление помощника депутата Госдумы Александра Маслова о летчицах-женщинах, воевавших в небе Кубани. Материал, подготовленный бывшим первым секретарем крайкома комсомола, опубликован в интернет-версии "Новой газеты Кубани".

"Сохранение исторической памяти - наш долг. Откровенный разговор с молодежью о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла поможет в воспитании настоящих патриотов России, готовых защищать свои семьи, свою Малую и большую Родину," - отметил депутат Владимир Синяговский.