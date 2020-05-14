Онлайн встреча на площадке ZOOM, посвященная Международном дню семей (6+)

/Образование/

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 15 мая отмечается Международный день семей.

В этот день Электронный читальный зал Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона приглашает на встречу, организованную на площадке для проведения видеоконференций, онлайн- встреч Zoom.

Речь пойдет об одном из самых светлых праздников, который имеет отношение к каждому человеку.

Подключиться к конференции Zoom по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/7360817511?pwd=SEJjNnQ0Nklsd01VMVZpU2FQdFUzdz09

Пароль: 00000

Проходит: 15 мая 2020 с 11:00 до 11:30

Источник: http://ballion.ru/