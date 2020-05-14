Учитель оценил новые правила работы школ

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Дополнительные меры профилактики в школах могут пригодиться уже в следующем учебном году, рассказал в интервью радио Sputnik учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

Роспотребнадзор составил рекомендации по работе школ после открытия, с учетом сохраняющихся рисков распространения коронавируса. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для занятий, будет установлено отдельное время начала уроков и перемен. Кроме того, рекомендуется сократить число учеников в классе.

"Увеличение детей в классе началось примерно в 2007-2008 годах, оно связано с таким явлением, как подушевое финансирование школы. Были изменены даже СанПиНы, которые раньше говорили, что в классе не должно быть больше 25 детей, а сейчас в классе может быть любое количество детей, это зависит только от кубатуры помещения. Если Роспотребнадзор вдруг решит, что надо уменьшить количество детей в классе, безусловно, это поддержат все учителя и все родители, но это не поддержит ни один глава региона, потому что придется значительно увеличивать финансирование школ", – считает Всеволод Луховицкий.

Дополнительные меры в качестве профилактики необходимы, но их сложно реализовать на практике, считает Всеволод Луховицкий.

"Представить себе, чтобы, например, в специализированных кабинетах физики, химии, биологии, географии, иностранного языка вдруг сидел все время один и тот же класс, невозможно. Если Роспотребнадзор хочет, чтобы в каждой школе появились дополнительные 10 кабинетов, если будут строиться новые школы с таким количеством кабинетов, это было бы хорошо", – сказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/