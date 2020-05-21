Российские школьники взяли «золото» и «серебро» на Балтийской олимпиаде по физике

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20 мая в г.Таллине (Эстония) подвели итоги Балтийской олимпиады по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad 2020).

Сборная России завоевала две золотые медали и четыре серебряные, оказавшись второй в командном зачете.

В этом году мероприятие проходило с 16 по 19 мая и впервые состоялось в дистанционном формате. В интеллектуальных состязаниях принимали участие 109 школьников из 12 стран мира, в том числе Румынии (заняла первое место), Эстонии, Швеции, Финляндии, Латвии, России, Германии, Словении, Саудовской Аравии, Бразилии. Участие сборных команд России в международных интеллектуальных состязаниях 2020 года организует Российский университет дружбы народов.

В сборную Российской Федерации в этом году вошли 6 учеников 10 класса, которые набрали свыше 73 баллов по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. Обладателями золотых медалей стали Матвей Князев (Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3, г. Березники, Пермский край) и Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ г. Москвы). Остальные участники завоевали серебряные медали: Денис Рубцов (Физико-математический лицей-интернат Республики Коми), Ян Шнейдман (Лицей №131 Вахитовского района г. Казани), Ольга Хронусова (Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики г. Перми), Даниил Рынкевич (Школа № 1589 г. Москвы). Оператором всероссийской олимпиады школьников в этом году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.

Руководителями сборной команды выступили заместитель заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Виталий Шевченко и ведущий инженер учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Федор Цыбров.

По словам Виталия Шевченко, участники команды хорошо справились с заданиями Балтийской школьной олимпиады, ведь часть из них включала задачи 11-о класса:

«В нашу сборную вошли ученики 10-о класса, которые набрали наибольшее число баллов по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Хотя времени на подготовку у нас было достаточно мало и ряд задач в олимпиаде относились к курсу 11-о класса, однако несмотря на все это ребята хорошо справились. Задания были поделены на теоретическую и экспериментальную части, и последние некоторые из участников нашей сборной выполнили на «отлично».

По мнению руководителя сборной, дистанционный формат олимпиады позволил большему количеству талантливых участников попробовать свои силы в олимпиаде:

«В этом году мероприятие впервые проходило в онлайн-формате. Все участники получили задания от организаторов и решали задачи в течение пяти часов. При этом эксперты, включая нас, выступали в качестве наблюдателей с помощью платформы Zoom. Здорово, что такой формат позволил ребятам принять участие в международных интеллектуальных состязаниях и проявить свои способности. Однако, на мой взгляд, он вряд ли сможет заменить очный формат международной олимпиады: в том числе, потому что следить за работой участников и взаимодействовать с ними комфортнее в очном режиме, не говоря уже об атмосфере и том командном духе, которые чувствуешь в рамках мероприятия», – рассказал Виталий Шевченко, добавив, однако, что такой формат может быть полезен при проведении интеллектуальных состязаний, которые широко востребованы и позволяют ежегодно включать большое количество участников со всей страны.

Балтийская олимпиада по физике (NBPhO) проходит с 2003 года как отборочное мероприятие на Международную олимпиаду для Эстонии и Финляндии (впоследствии присоединились Латвия и Швеция). В этом году соревнование прошло в онлайн-формате, что позволило пригласить к участию дополнительные гостевые команды из других стран. Каждую страну представляют до 20 участников не старше 20 лет.