Члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», передали школам Новороссийска 7 ноутбуков

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В Новороссийске 28 мая в рамках Всероссийской акции «Помоги учиться дома» в торжественной обстановке школы города получили семь ноутбуков.

Такой подарок школам для успешной организации учебного процесса в дистанционной форме сделали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Ярышев, Сергей Алтухов и Татьяна Рой. Депутатами ЗСК, членами партии «Единая Россия», было приобретено 190 ноутбуков, которые распределены по школам муниципальных образований Краснодарского края.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции школьникам в этом году пришлось заканчивать четвертую учебную четверть в новом формате дистанционного обучения.

Более 37 тысяч учащихся Новороссийска при помощи своих учителей и родителей практически два месяца осваивали новые технологии получения знаний. Школы смогли оперативно перестроиться и организовать процесс дистанционного обучения.

Глава города Игорь Дяченко отметил, что дважды лично принимал участие онлайн-уроках.

«Это был новый и интересный опыт. Считаю, что использовать форму дистанционного обучения в определенных случаях можно и дальше. Но для этого, несомненно, требуется усовершенствовать техническую базу», - отметил Игорь Дяченко.

На сегодняшний день около 2% процентов обучающихся в школах города оказались не готовы к переходу на дистанционную форму обучения из-за отсутствия технических средств – персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов.

С целью обеспечения школьников компьютерной техникой в городе было организовано несколько акций, в ходе которых депутаты городской Думы, предприниматели и жители города передали более 40 единиц технических средств школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

«Уверен, что подаренные сегодня вами ноутбуки будут пользоваться большим спросом у школьников и помогут им лучше и качественнее осваивать новые знания!», - поблагодарил глава Новороссийска депутатов ЗСК.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г.Новороссийск