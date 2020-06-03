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Стартовал второй поток образовательной программы по социальному предпринимательству в НИУ ВШЭ

30 мая 2020 года стартовала программа «Мастер управления в социальном предпринимательстве «Социальные инновации и предпринимательство» в НИУ ВШЭ.

Это уже второй набор на образовательную программу – первые 25 выпускников защитили свои дипломные работы этой весной.

Первый модуль «Социальные инновации: лидеры, формы и возможности» закончится уже 5 июня. Студенты изучат инструментарий и организационно-правовые формы реализации социальных инноваций, государственную политику в развитии социального предпринимательства в России и за рубежом, узнают о роли лидера в социальном предпринимательстве. Этот модуль проводится в дистанционном режиме в связи с режимом самоизоляции. Второй модуль «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве» стартует 19 сентября и будет проводиться очно. С полной программой обучения можно ознакомиться здесь: https://busedu.hse.ru/catalog/249796836.html.

Программа профессиональной переподготовки Master in management of social entrepreneurship / Мастер управления в социальном предпринимательстве «Социальные инновации и предпринимательство» разработана специально для социальных предпринимателей, сотрудников и руководителей НКО, представителей малого и среднего бизнеса, предпринимателей, интересующихся инновациями в социальной сфере и планирующих реализовывать социально-предпринимательские проекты.

По итогам обучения выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке по программе Master in management of social entrepreneurship / Мастер управления в социальном предпринимательстве «Социальные инновации и предпринимательство» НИУ ВШЭ.

Источник: Фонд «Наше будущее»

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Категория: Новости / Образование

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