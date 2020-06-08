С 20 июня подать заявления на поступление в вузы можно будет дистанционно

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Российские вузы начнут принимать заявления на поступление с 20 июня, подать документы можно будет в том числе дистанционно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одна особенность этого года – возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления в вузы дистанционно. А по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат», – сказал Мишустин.

Он также добавил, что вводится «особый порядок» сдачи экзаменов, «чтобы максимально обезопасить школьников». Так, ученики 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/8/quality_of_education/13399-s_20_iyunya_podat_zayavleniya_na_postuplenie_v_vuzy_mozhno_budet_distantsionno