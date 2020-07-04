Появились первые "жертвы" ЕГЭ 2020

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3 июля сразу тремя экзаменами — информатика, география и литература — стартовал многострадальный ЕГЭ-2020. В тот же день явились миру и пять первых "жертв" этой кампании: троих завернули от входа медики, выявившие у них повышенную температуру, а еще двоих — наблюдатели, поймавшие ребят на списывании с мобильников. Единственным регионом, где участников ЕГЭ обязали сдавать экзамены в масках и перчатках, оказался Башкортостан.

По оценке председателя Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, главными страхами российских родителей на сегодняшний день являются переход школы на онлайн-обучение и низкие результаты ЕГЭ. Причем последнее — как раз как следствие применения онлайна на протяжении всей последней четверти 2019-2020 учебного года.

- Ну и натерпелись мы с этим ЕГЭ, - подтвердила «МК» верность этих умозаключений мать выпускника Екатерина. - Сын сегодня писал географию и говорит, что вроде бы все сделал правильно. Но ведь с марта он не ходил в школу, учился дома дистанционно. Разве на таких уроках подготовишься к экзаменам?! Хорошо хоть с репетиторами занимался по скайпу. Но все равно, думаю, что супервысоких баллов ждать нечего. Утешает только, что и у других положение не лучше...

Насчет «не лучше» - это в самую точку. Однако в первый же день кампании появилась пятерка участников экзаменов, чье положение однозначно хуже.

Так, сразу троих выпускников разных школ Свердловской области медики не пропустили на ППЭ (пункт проведения экзаменов), прямо на входе обнаружив у них повышенную температуру. Сдавать экзамены этим несчастным теперь придется в резервные дни августа, а, значит, и без того подзатянувшийся режим ожидания ЕГЭ для них продлится еще на месяц. Впрочем, как и время на подготовку.

А вот еще двоим не состоявшимся участникам сегодняшних экзаменов следующая попытка светит только будущим летом. Оба они (один в Красноярском крае, второй в Новосибирской области) были застигнуты на попытке достать на экзамене мобильники, изгнаны с ЕГЭ, а их результаты аннулированы.

Онлайн-наблюдателям (которых, к слову сказать, стало больше) в этом году помогает еще и программа искусственного интеллекта, натасканная на распознание нарушителей.

Нейросетка накладывает на фигуры людей, находящихся в экзаменационной аудитории, их скелеты. Все они выполнены в разных цветах, так что общая картинка получается, можно сказать, веселенькой. Но суть в другом. Выделение скелетов не позволяет вниманию отвлекаться на тело и одежду, а вот все движения человека становятся более очевидными. И в том числе сомнительные. Так что, отправляясь на экзамены, имейте в виду.

К счастью, сдавать экзамены — по крайней мере, поначалу — ребята подавляющего большинства регионов будут без перчаток и масок. На утро 3 июля лишь Башкортостан обязал все участников явиться на экзамены во всеоружии индивидуальных средств защиты.

А вот организаторы экзаменов по всей стране обязаны находиться на ППЭ в масках и перчатках все время, пока идут испытания. И даже в южных регионах, где температура воздуха достигает + 35-37 градусов. Начальство им сочувствует, но и только: к перчаткам и маскам работники ППЭ приговорены до конца кампании.

СПРАВКА «МК». Как уточнили в Рособрнадзоре, в среднем в экзаменационных аудиториях в этом году находятся по 8 участников экзаменов, так что минимально допустимая социальная дистанция в 1,5 метров практически всюду превышена. Заявление на ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс. человек, по географии — около 17 тыс., по информатике — более 98 тыс. В общей сложности ЕГЭ планируют сдавать около 714 тыс. человек, которых примут 5728 пунктов приёма экзаменов.

Источник: https://www.mk.ru/