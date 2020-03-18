Все российские школы уходят на вынужденные каникулы

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Дети воспринимают закрытие школ из-за коронавируса, как удлиненные каникулы, они счастливы и довольны.

Насколько сложно будет обучаться дистанционно – зависит от возраста ребенка, его самостоятельности и наличия техники для онлайн обучения, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Все российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По словам министра, будет обеспечено дистанционное обучение. Кроме того, досрочный период ЕГЭ перенесли на июнь, сообщил Рособрнадзор.

"Чем младше ребенок, тем меньше вероятность, что он будет самостоятельно садиться и обучаться. Многое зависит от самого школьника, насколько он способен сосредоточиться, способен к самостоятельной работе. Если нет, с ним рядом нужно будет находиться кому-то из родителей – не только делать уроки, но и контролировать, чтобы он обучался онлайн", – считает Ирина Волынец.

Региональные компоненты не играют большой роли, отметила председатель Национального родительского комитета России.

"Практически все школы снабжены системой электронного электрооборота, электронного дневника. Вопрос связан не с регионом проживания, а с наличием мобильного устройства или компьютера, которые позволяют обучаться дистанционно", – рассказала Ирина Волынец.

Ирина Волынец напомнила, что Национальный родительский комитет России выступил с инициативой, чтобы родителям детей, которые находятся на карантине, предоставляли больничные листы. Чтобы дети не оставались без присмотра и с ними ничего не произошло.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/