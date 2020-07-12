Онлайн-обучение прошли 330 кубанских координаторов-волонтеров

/Образование/

Добровольцы Краснодарского края закончили курсы на платформе «Добро.Университет», которая была запущена в 2019 году Ассоциацией волонтерских центров и «Роспатриотцентром» в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Такой проект поможет организаторам мероприятий подобрать квалифицированных волонтеров с нужной специализацией.

По данным краевого министерства образования, науки и молодежной политики, в общий курс входит серия видеоуроков, после чего юноши и девушки сдают тест. По итогам экзамена «студенты» получают сертификат об успешном окончании обучения. Сведения о прохождении курса записывают в личную книжку волонтера.

В предметную сетку курса входят общие и узконаправленные дисциплины в таких сферах, как культура, спорт, медицина и другие. Кроме того, есть событийные занятия, например, акции взаимопомощи «МыВместе» и «Волонтеров Конституции».

Источник: https://kuban.mk.ru