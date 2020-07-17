В Госдуме рассказали о невозможности отменить результаты ЕГЭ

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Порядок проведения ЕГЭ не предусматривает условий для отмены результатов ЕГЭ по всей стране, прокомментировала радио Sputnik заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Но любой ребенок может обратиться с апелляцией о несогласии с выставленными баллами или о нарушении порядка проведения экзамена, отметила депутат.

В России создали несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Это объясняют повышенной сложностью заданий. По мнению авторов петиций, задания в экзамене не соответствовали демонстрационным материалам и были рассчитаны на уровень знаний профессиональных химиков, а не выпускников школ.

Вопросы к заданиям, их качеству, принципам составления поднимаются ежегодно, поэтому ЕГЭ будет продолжать совершенствоваться. Это касается и содержания заданий, и их типа.

"Мы помним, что долгое время составителей ЕГЭ обвиняли именно в однотипности, в том, что они ведут к необходимости "натаскивания". Эти задания уходят из КИМов, увеличивается доля заданий, для выполнения которых нужно подумать, попробовать применить разные способы решения. Формирование этих умений также предусмотрено образовательным стандартом", – рассказала Любовь Духанина.

Любой ребенок может обратиться с апелляцией, если не согласен с результатами или с условиями проведения экзамена, добавила депутат.

"В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника экзамена о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК принимает решение об изменении результата экзамена согласно протоколу конфликтной комиссии. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника экзамена о нарушении порядка, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата экзамена данного участника экзамена по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к экзаменам в резервные сроки", – сказала Любовь Духанина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/