Российские школьники взяли «золото» на Менделеевской олимпиаде по химии

/Образование/

18 июля стали известны результаты 54-й Международной Менделевской олимпиады по химии (http://mendeleev2020.chem.msu.ru/ru).

Одиннадцатиклассник из города Сатка Челябинской области Илья Чайка занял абсолютное первое место и показал уникальный результат, набрав свыше 90% баллов. Вместе с золотой медалью ему вручили специальный приз памяти академика В.В.Лунина – главного организатора и идейного вдохновителя Менделеевских олимпиад.

Всего же российские школьники завоевали на Менделеевской олимпиаде 8 золотых медалей. Также золото получили участники из Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси.

Участие сборных команд России в международных интеллектуальных состязаниях 2020 года организует Российский университет дружбы народов.

В этом году мероприятие проходило с 13 по 18 июля и впервые состоялось в дистанционном формате. В интеллектуальных состязаниях принимали участие 130 человек из 27 стран, которые разыграли 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей.

Участие сборных команд России в международных интеллектуальных состязаниях 2020 года организует Российский университет дружбы народов.

В сборную команду Российской Федерации в этом году вошли 10 школьников, победителей всероссийской олимпиады школьников, из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинской, Новосибирской, Вологодской и Омской областей.

Обладателями золотых медалей стали:

Илья Чайка (МАОУ «СОШ №5» г. Сатка, Челябинская область);

Алексей Кондратьев (ГБОУ г. Москвы «Пятьдесят седьмая школа»);

Алексей Шарыгин (ГБОУ Вологодской области «Вологодский Многопрофильный Лицей»);

Василиса Кислицына (ГБОУ г. Москвы «Школа № 218»);

Виктор Носов (Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева СПбГУ);

Евгений Епифанов (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1589»);

Степан Епифанцев (СУНЦ НГУ, г. Новосибирск);

Андрей Власов (СУНЦ МГУ им. А.Н.Колмогорова).

Остальные участники завоевали серебряные медали:

Даниил Житов (ОАНО «Школа «ЛЕТОВО», г. Москва);

Павел Торопов (БОУ ОО «МОЦРО №117», г. Омск).

Оператором всероссийской олимпиады школьников в этом году является Академия «Просвещение», входящая в одноименную Группу компаний.

Руководителем сборной команды на Олимпиаде являлся профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин.

«Менделеевская олимпиада – возможно самая сложная среди всех олимпиад по химии. В этом году мероприятие пришлось проводить в дистанционном формате и отказаться от экспериментального тура. Таким образом олимпиада состояла из двух теоретических туров. Хотелось бы отметить, что Менделеевская олимпиада по химии, кроме чисто образовательного, имеет большое политическое значение. Эта Олимпиада является правопреемницей Всесоюзной олимпиады. И химия – это единственный предмет, который смог объединить на олимпиаде все бывшие страны Советского Союза. Позднее к ним стали присоединяться и другие страны. Кроме того, Менделеевская олимпиада – это неотъемлемая часть системы химического образования многих стран, которая является одним из важнейших этапов подготовки национальных команд к Международной олимпиаде», - отметил Вадим Еремин.