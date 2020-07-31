Подбор кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю осуществляет подбор, изучение и направление кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России: Московский пограничный институт ФСБ России и его филиал в г.п. Оболенск, Голицынский пограничный институт ФСБ России и его филиал в г. Ставрополе, Калининградский пограничный институт ФСБ России, Курганский пограничный институт ФСБ России, Хабаровский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), по программам высшего и среднего профессионального образования в 2021 году.

Для поступления в образовательные организации ФСБ России рассматриваются: граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее образование (учащиеся в 11 классе средних общеобразовательных организаций), не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет включительно;

граждане Российской Федерации мужского пола, прошедшие военную службу по призыву, имеющие среднее общее, среднее профессиональное образование – до достижения ими возраста 24 лет.

Обучение в образовательных организациях ФСБ России бесплатное.

На период обучения предоставляется бесплатное питание и проживание общежитиях образовательных организаций ФСБ России. По окончании образовательных организаций ФСБ России выпускники по программам высшего образования получают диплом высшего образования по выбранной специальности с присвоением воинского звания «лейтенант», по программам среднего профессионального образования диплом о среднем профессиональном образовании по выбранной специальности с присвоением воинского звания «прапорщик».

С более подробной информацией об условиях приема, требованиях к кандидатам, программам обучения и предлагаемым специальностям можно ознакомиться на официальных сайтах образовательных организации ФСБ России в сети «Интернет».

Гражданам, проживающим на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, обращаться в подразделения Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю:

город Краснодар, по телефону: 8-(861)-219-96-67;

город Сочи, по телефону: 8-(862)-266-88-19;

город Новороссийск, по телефонам: 8-(8617)-60-84-25, 8-(8617)-60-83-27;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-20-832;

город Темрюк, по телефону: 8-(86148)-6-99-32.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm