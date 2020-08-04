Обновлённый текст Конституции представлен в виртуальном туре по Залу Конституции в Президентской библиотеке

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Текст Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского голосования 1 июля 2020 года, представлен в Зале Конституции в Президентской библиотеке. Ознакомиться с ним можно благодаря виртуальному туру по постоянной выставке, посвящённой Основному закону нашей страны.

Конституция определяет общественное и государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности органов власти и управления, основные права и обязанности граждан.

Экспозиция Президентской библиотеки рассказывает о конституциях России ХХ столетия. Документы, фотографии, кинохроника посвящены Основным государственным законам Российской империи, Конституции РСФCР 1918 года, Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года – печатные издания, исторические документы, в том числе с правками и пометками высшего должностного лица страны, оцифрованные подписные листы, которые главы государства заполняли после принесения присяги, фото- и кинохроника и другие материалы, связанные с институтом президентства и государственными символами России. Главным экспонатом выставки является точная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентом в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.

На портале учреждения также представлен альбом-каталог выставки, проходившей в Президентской библиотеке, «Из истории конституционализма в России: проекты и конституции XVIII–XX веков». Он даёт возможность ознакомиться с документами, посвящёнными истории создания и принятия Основного закона, сути конституционных идей и их воплощению. Видеоэкскурсия по материалам выставки подробно рассказывает о развитии законодательства в нашей стране и первых попытках создать документ, определяющий основные обязанности и права граждан.

Историю Конституции нашей страны раскрывают многочисленные материалы из электронного фонда Президентской библиотеки.

Так, в коллекции «Конституция – Основной закон» представлены оцифрованные тексты конституций российского государства различных исторических эпох. Подборка содержит цифровые копии официальных документов, исследования, публицистику, мемуары, видеоматериалы, иллюстрирующие подробности создания Основного закона.

О Конституции 1993 года, о том, какие события повлияли на формирование учредительного документа страны, а также о предыдущих конституционных проектах говорится в фильме «Право на Конституцию».

С основными вехами развития отечественного конституционализма, историей создания и принятия действующей Конституции Российской Федерации 1993 года знакомит мультимедийный урок, размещённый на портале Президентской библиотеки. Он позволяет глубже понять истоки прав, свобод и обязанностей граждан современной России.

Узнать подробно о Конституции можно и в Электронном музее конституционной истории России, в создании которого принимали участие Российское историческое общество, Академический учебно-научный центр РАН - МГУ и Президентская библиотека. В собрании музея – видео- и аудиозаписи, фотографии, цифровые копии архивных документов, научные публикации, трёхмерные изображения подлинных артефактов.

Источник: https://www.prlib.ru/