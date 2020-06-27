К Общероссийскому голосованию: Президентская библиотека об истории Конституции

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В преддверии Общероссийского голосования Президентская библиотека представляет на портале prlib.ru документы и другие материалы, подробно раскрывающие тему развития российского конституционализма.

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом Президента России. Она пришла на смену Основным законам Российской империи, конституциям РСФСР и конституциям СССР.

Основной закон определяет общественное и государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности органов власти и управления, основные права и обязанности граждан.

В электронной коллекции «Конституция – Основной закон» представлены тексты конституций российского государства различных исторических эпох. Кроме того, подборка содержит цифровые копии официальных документов, а также исследования, публицистику, мемуары, видеоматериалы, иллюстрирующие подробности создания Основного закона.

История проектов государственного устройства, а также прав и свобод граждан насчитывает почти три столетия. Большой интерес представляют раритетные издания из электронного фонда Президентской библиотеки, позволяющие лучше понять предпосылки к созданию нормативного правового акта высшей юридической силы. К примеру, на портале можно ознакомиться с оцифрованной «Государственной уставной грамотой Российской империи» – реформаторским проектом конституции, разработанным по заданию императора Александра I, который видел путь изменения политического строя страны в создании конституции, гарантирующей подданным личную свободу и гражданские права.

О действующем Основном законе 1993 года, о том, какие события повлияли на формирование учредительного документа страны, а также о предыдущих конституционных проектах говорится в фильме «Право на Конституцию».

С основными вехами развития отечественного конституционализма, историей создания и принятия действующей Конституции Российской Федерации 1993 года также знакомит мультимедийный урок, размещённый на портале Президентской библиотеки. Он позволяет глубже понять истоки прав, свобод и обязанностей граждан современной России. Кроме того, каждый желающий сможет проверить свои знания, пройдя электронную викторину.

Благодаря 3D-туру можно виртуально посетить зал Конституции, который находится в Президентской библиотеке. Экспозиция рассказывает о конституциях России ХХ столетия. Документы, фотографии, кинохроника посвящены Основным государственным законам Российской империи, Конституции РСФCР 1918 года, Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года – печатные издания, исторические документы, в том числе с правками и пометками высшего должностного лица страны, оцифрованные подписные листы, которые главы государства заполняли после принесения присяги, фото- и кинохроника и другие материалы, связанные с институтом президентства и государственными символами России. Главным экспонатом выставки является точная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентом в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.

На портале учреждения представлен альбом-каталог выставки, проходившей в Президентской библиотеке «Из истории конституционализма в России: проекты и конституции XVIII–XX веков». Он даёт возможность ознакомиться с документами, посвящёнными истории создания и принятия Основного закона, сути конституционных идей и их воплощению. Также доступна видеоэкскурсия по материалам выставки, на которой подробно рассказывается о развитии законодательства в нашей стране и первых попытках создать документ, определяющий основные обязанности и права граждан.

Особый интерес вызывают и видеолекции. Так, из «Урока Конституции» абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Ильи Демакова можно узнать, как появлялись конституции, в чём их суть и насколько важно соблюдать законы страны. Также он рассказывает, почему в 1993 году возникла необходимость принять новую Конституцию России и как она формировалась.

Доктор юридических наук, профессор, проректор МГУ, декан Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай в видеолекции «Живая Конституция России» объясняет, почему каждый гражданин должен знать Основной закон страны.

Узнать подробно о Конституции можно и в Электронном музее конституционной истории России, в создании которого принимали участие Российское историческое общество, Академический учебно-научный центр РАН-МГУ и Президентская библиотека. В собрании музея – видео- и аудиозаписи, фотографии, цифровые копии архивных документов, научные публикации, трёхмерные изображения подлинных артефактов.

Стоит отметить, что для популяризации знаний о Конституции Президентская библиотека регулярно пополняет электронные коллекции новыми историческими материалами, раскрывающими тему государственного устройства, а также проводит видеолектории, трансляции фильмов, мультимедийные уроки, выставки, посвящённые Основному закону Российской Федерации.

Источник: https://www.prlib.ru/