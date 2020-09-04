Лидеры книжной отрасли подвели итоги работы в период пандемии

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Ситуацию на книжном рынке, сложившуюся по результатам первого полугодия 2020 года, и перспективы развития отрасли обсудили участники традиционной конференции «Книжный рынок России – 2020». Группа компаний «Просвещение» поделилась итогами в сфере учебной литературы и образования.

Конференция состоялась 2 сентября в рамках 33-й Московской международной книжной ярмарки, ее организаторы – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Российский книжный союз.

Открывая конференцию, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев отметил, что индустрия книгоиздания одной из первых пострадала в ходе пандемии коронавируса. Однако ряд книгоиздателей во всем мире проявили социальную ответственность, открыв бесплатный доступ к электронным версиям своих изданий и обучающих материалов. «Хорошие книги и хорошие авторы помогли преодолеть первую волну пандемии», – заявил Владимир Григорьев.

Как считает Надежда Михайлова, генеральный директор Московского дома книги, онлайн-канал продаж не заменит традиционные книжные магазины, поскольку за прошедший период книга так и не стала значимой частью жизни россиян, товаром первой необходимости. Сергей Анурьев, генеральный директор компании «ЛитРес», прогнозирует рост рынка электронных книг на 21% по итогам этого года, но это меньше, чем в прошлом или позапрошлом году.

Генеральный директор издательства «Просвещение», которое в этом году отмечает свое 90-летие, Дмитрий Климишин отметил, что хотя учебная литература – часть книжной индустрии, для развития ее рынка характерны другие тенденции.

«Мы все увидели, что основным трендом станет сочетание дистанционного и очного формата – смешанное обучение, – считает Дмитрий Климишин. – Физическое присутствие учеников в школе будет дополняться цифровыми инструментами, не заменяя очное образование, а расширяя возможности взаимодействия учителей и учеников. Поэтому мы в ближайшем будущем сосредоточимся на создании и развитии образовательных ресурсов – дополнительных цифровых и интерактивных материалов – в дополнение к уже традиционным продуктам».

В период пандемии «Просвещение» обеспечило бесплатный доступ к своим цифровым ресурсам и электронным формам учебников на платформах, в частности, «Медиатеке». Также были запущены образовательный телепроект и цифровая платформа «Моя школа в online» с бесплатным доступом к материалам для самостоятельного обучения школьников 1–11-х классов на дому. Важно, что все материалы были разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют общеобразовательной программе.

Возможности реализации продукции в торговых точках были ограничены, при этом прямые поставки в 36 тыс. образовательных организаций страны – сохранились. По оценке Дмитрия Климишина, это позволило своевременно и полностью обеспечить школы учебниками и другими учебными материалами к 1 сентября.

По данным Олега Новикова, вице-президента Российского книжного союза, во время пандемии увеличилась читательская активность, прежде всего в интернете. Онлайн-продажи бумажных книг возросли на 30-40% к прошлому году, но это не компенсировало проблемы книжных магазинов. В России объем книжного рынка сократился, позиции страны в международном рейтинге ослабли. «По итогам года мы ожидаем, что рынок «просядет» к прошлому году примерно на 15%», – сообщил издатель.