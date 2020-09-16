Депутаты Госдумы обсудили с Валерием Фальковым безопасность студентов в условиях пандемии

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Сегодня, 16 сентября, в рамках «Правительственного часа» в Государственной Думе министр науки и высшего образования рассказал о готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в условиях пандемии.

Всего в этом году вузы России приняли более 1 миллиона абитуриентов. Количество бюджетных мест превысило 540 тысяч.

Валерий Фальков отметил, что приемная кампания в вузы в 2020 году принципиально отличалась от привычного приема абитуриентов в ВУЗы. Впервые он был полностью проведен в онлайн-формате, и были сдвинуты сроки зачисления на последние числа августа. Также министр сообщил, что в этом году впервые за последние много лет было выделено 11,5 тысяч дополнительных бюджетных мест, которые были распределены среди региональных вузов.

Период пандемии показал, что полностью перевести процесс обучения в дистанционный формат невозможно. В связи с этим, с 1 сентября во всех ВУЗах действуют новые санитарно-гигиенические требования. Студенты и преподаватели обязаны носить маски, при этом обеспечение обучающихся средствами защиты возложено на учебные заведения. Кроме этого, в зданиях проводится дезинфекция воздуха у каждого студента измеряется температура при входе и дважды в день в течение учебного дня.

«Выпускникам школ в этом году, в связи с пандемией, пришлось дистанционно готовиться к экзамену и сдавать ЕГЭ в условиях значительных ограничений. Поэтому особую социальную значимость приобрели государственные меры по расширению доступности высшего образования, и особенно, увеличению количества бюджетных мест в регионах, сегодня бесплатно обучаются свыше 540 тысяч студентов. К тому же, на платных местах ВУЗы оставили стоимость обучения на уровне 2019 года, была снижена процентная ставка до 3% на образовательные кредиты, которые обучающиеся на коммерческой основе смогут выплачивать в течение 15 лет. Данные меры помогут студентам получить высшее образование, а государству - высококвалифицированные кадры», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/