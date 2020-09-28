Туристической отрасли Крыма представили «Школу Гениев»

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В субботу 26 сентября 2020 г. «Школа Гениев», инновационный образовательный проект управляющей компании «Русский дом», был впервые представлен профессионалам туристической отрасли Республики Крым. В ходе круглого стола, посвященного презентации проекта, более 40 представителей Крымской гостиничной ассоциации, топ-менеджеры отелей, туроператоры и турагенты познакомились с теоретическими и практическими основами «Школы Гениев Управления» и «Школы ивента».

Инновационный образовательный проект УК «Русский дом» - «Школа Гениев» - был представлен профессиональному туристическому сообществу в рамках деловой программы отраслевого мероприятия, приуроченного к Дню туризма, которое проходило 26 сентября в бутик-отеле «Превысоковъ» (Республика Крым, с.Песчаное). Боле 40 представителей Крымской гостиничной ассоциации, топ-менеджеры отелей, ресторанов, компаний, работающих в индустрии туризма и развлечений, получили информацию о новых образовательных возможностях и приняли участие в практических занятиях «Школы Гениев Управления» и «Школы Ивента».

Спикерами выступили автор, методолог и ментор «Школы Гениев Управления» советник президента и член Совета по развитию группы компаний «Русский дом», заместитель директора Института психотерапии им. Карвасарского по новым технологиям Леон Быков, а также соавтор курса и преподаватель «Школы Ивента» Феофилактова Ирина. В практической части занятия участники круглого стола научились применять принципы мета-профессии «Стратег» и инструменты организации событий на конкретных кейсах из опыта работы предприятий туристической отрасли. По итогам мероприятия были заключены предварительные договоренности об организации учебных сессий ШГУ на базе крымских предприятий сферы гостеприимства.

Леон Быков, автор и методолог «Школы Гениев Управления»:

- Мероприятие, которое состоялось в Крыму, имеет большое значение не только для нашего проекта, который фактически с этого момента вышел на российский рынок, но и для всей туристической отрасли. Ведь «Школа Гениев Управления» - это инновационная методология, которая направлена не столько на овладение какими-то прикладными навыками узкой специализации, сколько на раскрытие человеческого потенциала и освоение инструментов, позволяющих наилучшим образом действовать в любой ситуации, в любых рыночных условиях, в любой профессиональной области, перевести и сотрудника, и компанию, в которой он трудится, на качественно новый уровень развития. И это, на наш взгляд, способно придать новый импульс, новый вектор и новый смысл не только работе туристической отрасли Крыма, но и в глобальном смысле - экономике региона, страны, мира в целом.

Источник: Компания "Русский Дом"